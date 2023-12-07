Известный повар Ландэ рассказала, как вкусно запечь курицу

Бренд-шеф сети магазинов "ВкусВилл" Елена Ландэ поделилась с порталом "Внимание, новости!" своим секретом приготовления вкусной запеченной курицы. Эксперт отметила, что для этого вида мяса подходят практически все виды специй, за исключением розмарина.
"Можно использовать, например, чеснок. Зубчики просто кладутся внутрь тушки, не обязательно их чистить. Сверху на мясо можно посыпать сванскую соль, любые приправы для курицы, кориандр и поставить тимьян", — пояснила она.
Для запекания курицы рекомендуется положить ее грудкой вниз и полить сверху рафинированным растительным маслом.
"Начинайте запекать при 200 градусах в предварительно разогретой духовке примерно 15 минут. Затем уменьшьте температуру до 180 градусов и продолжайте запекать еще примерно 35 минут. Не поливайте маслом, чтобы образовалась хрустящая корочка", — посоветовала повар.
В качестве гарнира к мясу идеально подойдет вареный рис, который можно поместить в духовку вместе с курицей.
"Отварите рис, выложите его на дно формы, а сверху поместите курицу и запекайте вместе. Так рис насытится жирным соком и ароматом мяса", — рекомендовала Ландэ.
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