Известный повар Ландэ рассказала, как вкусно запечь курицу

1:23 Your browser does not support the audio element. Еда

Бренд-шеф сети магазинов "ВкусВилл" Елена Ландэ поделилась с порталом "Внимание, новости!" своим секретом приготовления вкусной запеченной курицы. Эксперт отметила, что для этого вида мяса подходят практически все виды специй, за исключением розмарина.

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"Можно использовать, например, чеснок. Зубчики просто кладутся внутрь тушки, не обязательно их чистить. Сверху на мясо можно посыпать сванскую соль, любые приправы для курицы, кориандр и поставить тимьян", — пояснила она.

Для запекания курицы рекомендуется положить ее грудкой вниз и полить сверху рафинированным растительным маслом.

"Начинайте запекать при 200 градусах в предварительно разогретой духовке примерно 15 минут. Затем уменьшьте температуру до 180 градусов и продолжайте запекать еще примерно 35 минут. Не поливайте маслом, чтобы образовалась хрустящая корочка", — посоветовала повар.

В качестве гарнира к мясу идеально подойдет вареный рис, который можно поместить в духовку вместе с курицей.