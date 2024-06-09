Дизайн маленькой ванной: секреты увеличения пространства

Как увеличить маленькую ванную: советы дизайнера

1:19 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Не стоит думать, что маленькая ванная — это удел только жильцов "хрущевок". Даже в современных новостройках иногда на эту комнату отводится всего несколько квадратных метров.

Фото: PxHere is licensed under CC0

Если вам приходится мириться с такой ситуацией, прислушайтесь к советам дизайнера Юлии Тычино из сетевого издания "БелНовости". Она знает, как визуально увеличить пространство.

Во-первых, не забывайте о важности правильно подобранной цветовой гаммы.

Обязательно используйте светлые оттенки, которые могут зрительно увеличить площадь комнаты. Также подойдут насыщенные цвета, но только в качестве акцентов.

Если вы не можете отказаться от темных тонов, используйте их осторожно, дополняя светлыми акцентами. Также продумайте несколько сценариев освещения и используйте зеркала и глянцевые поверхности.

Во-вторых, отдайте предпочтение минимализму. Чем меньше деталей, тем лучше, так как это поможет избежать ощущения загроможденного пространства.

И, в-третьих, выбирайте компактную сантехнику, а при возможности — подвесную.

Такие модели выглядят легче, а под ними остается место, которое можно использовать для хранения, установки бельевой корзины, стиральной машины и других нужд.