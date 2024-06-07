Россияне бросились к нотариусам фиксировать плохой ремонт или недоделки строителей

В этом году число обращений к нотариусам для обеспечения доказательств выросло на 17%

1:34 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Россияне всё чаще обращаться к нотариусам, чтобы зафиксировать плохой ремонт или неудовлетворительное качество новостройки, пишет в среду "Российская газета".

Фото: Комитет по архитектуре и градостроительству Московской области is licensed under CC0

"За пять месяцев 2024 года общее количество обращений к нотариусам для обеспечения доказательств увеличилось на 17% — до 17,5 тысячи. За весь прошлый год таких запросов было 39,2 тысячи, рост по сравнению с 2022-м составил 15%", — сообщили изданию в Федеральной нотариальной палате.

Там объяснили такой рост увеличением числа желающих запротоколировать некачественный ремонт или недоделки строительства, чтобы, используя эти уже нотариально заверенные доказательства, засудить недобросовестного исполнителя.

В ФНП привели примеры. В Перми подрядная организация должна была до ноября завершить капитальный ремонт жилого дома. Не успели, в декабре снег стал засыпать жилища без крыши. Жильцы вызвали нотариуса и зафиксировали этот удручающий факт, чтобы предъявить претензии за срыв сроков.

В Москве к нотариусу обратились дольщики, встревоженные недостаточными темпами строительства — за несколько месяцев до дедлайна оно застыло на стадии котлована. Подписанный нотариусом протокол с приложенными сотнями фото стал весомым аргументом для расторжения договора и возврата заплаченных денег с процентами.