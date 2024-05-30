Аппетиты застройщиков хотят искусственно ограничить — риелторы бьют тревогу: результат будет противоположным

Риелтор предрёк рост цен на жильё в случае ограничения прибыли застройщиков

1:06 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Искусственное ограничение прибыли застройщиков может привести к росту цен на жильё, предупредил руководитель агентства недвижимости IDEA Estate Максим Чурилов. Он объяснил РИАМО свой прогноз.

Фото: Инвестиционный портал Приморского края is licensed under CC0

По мнению эксперта, в случае подобных мер часть девелоперов уйдёт с рынка, темпы строительства снизятся, предложение сократится и — в полном соответствии с законами рынка — повысятся цены.

Ранее зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева обратилась к вице-премьеру Марату Хуснуллину с предложением ограничить максимальную прибыль застройщиков 20%, чтобы замедлить подорожание жилья.

"За последние пять лет новостройки в России подорожали в два раза, и с этим нужно бороться. Но не путём ограничения маржинальности застройщиков, а другими способами. Предложенная депутатами Госдумы мера — это не рыночный метод", — прокомментировал Чурилов.

Застройщики найдут способ получить доходы — например, предлагая дополнительные услуги, или вовсе уйдут с рынка, добавил он.