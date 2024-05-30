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Девелоперы и прибыльность: обсуждение инициативы по ограничению доходов в России

В Госдуме предложили ограничить прибыль девелоперов

2:07
Недвижимость

В России предложили установить ограничение на норму прибыли девелоперов, занимающихся высокомаржинальными проектами. Зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева направила эту инициативу вице-премьеру РФ Марату Хуснуллину для включения в госпрограмму "Комфортная и безопасная среда для жизни", сообщает газета "Известия".

В Госдуме предложили ограничить прибыль девелоперов
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Разворотнева утверждает, что ограничение нормы прибыли, вместе с расширением источников финансирования, предоставлением земельных участков на льготных условиях и госфинансированием социальной, транспортной и коммунальной инфраструктуры, может эффективно снизить стоимость квадратного метра на первичном рынке.

По её словам, предлагается установить ограничение на прибыльность в размере 20%.

Александр Ситников, руководитель финансово-экономического управления компании "Главстрой", в интервью с Циан. Журналом отметил, что такие ограничительные меры могут негативно сказаться на отрасли. Он считает, что нерыночные ограничения часто приводят к противоположным результатам, поскольку застройщики могут искусственно завышать составляющие себестоимости для соответствия нормам.

Ситников предупреждает, что это может привести к росту себестоимости через завышение цен на услуги, работы и материалы, формально соблюдая ограничительные критерии для господдержки, но не снижая реальные цены на недвижимость. По его мнению, снижение стоимости недвижимости возможно только через увеличение предложения на рынке, что требует устранения барьеров для новых участников.

Коммерческий директор Optima Development Дмитрий Голев считает, что инициатива противоречит основам рыночной экономики и выглядит как вмешательство в доходы застройщиков. Он поддерживает частно-государственное партнерство, но считает, что оно должно основываться на взаимовыгодных соглашениях, а не на ограничительных мерах, которые могут снизить мотивацию успешных девелоперов.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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