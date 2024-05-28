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Как стать владельцем земельного участка за копейки: купите его у государства

Юрист посоветовал покупать землю у государства за 3-15% от её кадастровой стоимости

Недвижимость

При покупке земельного участка у государства он может обойтись намного дешевле — 3-15% от кадастровой стоимости. Генеральный директор юридической компании "Консул" Дмитрий Градсков объяснил изданию "Вести Подмосковья", что для этого нужно сделать.

Юрист посоветовал покупать землю у государства за 3-15% от её кадастровой стоимости
Фото: Министерство имущественных отношений Московской области is licensed under Public domain

Достаточно ознакомиться с кадастровым планом. Если участок выделен, то есть его границы определены, и никому не принадлежит, нужно подать заявление в местную администрацию — проще всего через Госуслуги.

После этого, если органы власти готовы продать землю и всё оформлено без нарушений, они выставляют её на аукцион с обязательным объявлением на специальном сайте ГИС Торги. И если за 30 дней другие претенденты на участок не появятся, он уйдёт единственному желающему по выгодной цене.

Выделенных бесхозных земель мало, а расположены и распланированы они зачастую неудобно. Если вас заинтересует участок, не стоящий на кадастровом учёте, придётся заняться его юридическим оформлением.

Процедуру межевания проводит кадастровый инженер, и она платная — за ваш счёт. Когда он всё сделает, вам нужно будет получить выписку из ЕГРН и уже с ней подавать заявку на приобретение.

Принадлежащую государству землю можно не только купить, но и взять в аренду. Сдаются участки тоже через ГИС Торги и также порой очень дёшево.

Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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