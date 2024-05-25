Как быстро очистить микроволновку с помощью лимонной кислоты — экспертный совет

Эксперты предлагают два метода для быстрой и эффективной очистки микроволновой печи. Первый способ включает использование лимонной кислоты. Для этого возьмите миску для микроволновки, наполните ее стаканом воды и добавьте две столовые ложки лимонной кислоты. Перемешайте раствор, поместите его в микроволновку и нагрейте на максимальной мощности в течение 10 минут. Затем протрите внутреннюю поверхность печи, освободив ее от жирных пятен.
Альтернативно, вы можете использовать уксус. Разведите три столовые ложки уксуса в стакане воды и нагрейте полученный раствор в микроволновке в течение 5-10 минут. После этого протрите поверхность печи губкой.
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