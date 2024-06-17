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Бактерии "стреляют" кусочками вирусов в своих конкурентов: обнаружено "оружие" микроорганизмов

Учёные обнаружили необычный способ борьбы за выживание у бактерий

1:17
Наука

Учёные давно исследуют фаги — вирусы, способные уничтожать бактерии. Их потенциал до конца не изучен, но они представляют собой перспективную альтернативу антибиотикам.

Учёные обнаружили необычный способ борьбы за выживание у бактерий
Фото: Openverse by Vyatsu is licensed under CC BY-SA 4.0

Недавнее исследование было посвящено изучению механизма, как бактерии используют вирусы-фаги в борьбе с конкурентами.

В исследовании рассматривалась популяция бактерий рода Pseudomonas, связанных с дикорастущими растениями в Германии. Обычно при заражении одного хозяина один из штаммов бактерий активно размножается, вытесняя других. Однако в данном случае популяция сохраняла стабильное разнообразие штаммов, сообщает Planet Today.

Исследователи проанализировали более 1500 геномов бактерий и выяснили, что свыше 99% из них содержат фрагменты вирусов. Каждый штамм содержал в среднем два фрагмента вирусной ДНК, встроенных в собственный геном. Эти вирусные фрагменты были повреждены и не могли размножаться, но помогали бактериям конкурировать друг с другом.

Исследователи пришли к выводу, что бактерии сохраняют "спящие" вирусы в своих геномах и используют их как своеобразное оружие против конкурентов в борьбе за ресурсы.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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