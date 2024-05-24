Рынок новостроек сильно перегрет, предупреждает Центробанк в обзоре финансовой стабильности

ЦБ РФ оценил перегрев первичного рынка жилья в 15%

1:03 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Банк России оценил перегрев первичного рынка жилья в 15% по итогам первого квартала 2024 года, следует из обзора финансовой стабильности, с которым в пятницу ознакомилось РИА Новости.

Фото: Министерство имущественных отношений Московской Области is licensed under Public domain

Агентство не расшифровало, как регулятор вычисляет индикатор перегрева рынка недвижимости. К слову, для вторичного жилья его значение куда меньше — 1%.

"О перегреве цен на первичном рынке жилья по сравнению со вторичным свидетельствует отклонение цен на жильё от долгосрочного тренда", — поясняется в материалах ЦБ РФ.

Ранее Росстат насчитал 55% разрыв между ценами первичном и вторичном рынках, а "Домклик" — 45%. Это рекордные показатели за всю историю наблюдений. "Это кричащий дисбаланс", — ужасалась ранее глава Банка России Эльвира Набиуллина.

Видимо, до полного прекращения льготных программ ипотеки он сохранится, полагают эксперты.