Сколько россиян владеют дачами и садовыми участками: результаты опросов

Большинство россиян не имеет дачных участков

1:21 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Согласно результатам опроса Фонда "Общественное мнение", около 46% россиян владеют дачными, садовыми или приусадебными участками. В исследовании участвовали 1,5 тысячи респондентов в возрасте от 18 лет из 53 регионов.

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Большая часть россиян не имеет земельных участков. Каждый пятый из опрошенных выразил желание приобрести участок, несмотря на то, что его у них сейчас нет. Почти треть респондентов (31%) не имеют участка и не планируют его покупать.

По данным опроса ФОМ 2015 года, 51% граждан владели садовыми, дачными или приусадебными участками, 14% хотели приобрести участок, а треть опрошенных не имела и не планировала покупать участок. Опрос ВЦИОМ, проведенный в апреле 2022 года, показал, что дачи имеют 33% горожан.

Ранее специалисты портала "ВсеИнструменты.ру" выяснили, что 27% россиян не рассматривают переезд в загородный дом, предпочитая городские квартиры, так как строительство и обслуживание загородного дома обходятся дорого. В то же время 73% опрошенных мечтают о собственном доме.