Города, где больше всего подорожали съёмные квартиры — до 70%, а простенькое жильё с советским ремонтом — вдвое

Аренда жилья подорожала в среднем по России на 32%

2:00 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

В то время как в Москве цены на съёмные квартиры стабилизировались, в остальных регионах аренда жилья продолжает дорожать: в среднем по России — на 32%.

Фото: Окружное управление социального развития (Раменского городского округа, городских округов Бронницы и Жуковский) is licensed under CC0

Федеральная компания "Этажи" составила топ городов с наиболее подорожавшей съёмной жилплощадью:

Красноярск — +58%, Челябинске — +48,7%, Нижний Новгород — +37,2%.

Местные риелторы объяснили "Российской газете" причины повышения арендных ставок.

"Люди кинулись за ипотекой, опасаясь, что скоро она ещё подорожает. И сразу начали сдавать купленные квартиры по цене выше выплат по ипотеке", — сказала начальник отдела жилой недвижимости красноярского агентства Светлана Никитина.

Кроме того, подорожание ипотеки отпугнуло тех, кто её собирался взять, и они переориентировались на съёмные квадратные метры, добавила риелтор.

То же самое — в Челябинске, сообщила президент гильдии риелторов Южного Урала Наталья Шатрукова. "И дефицит жилья в новостройках", — добавила она.

В Нижнем Новгороде специалисты заметили 70% подорожание аренды. Виновниками роста цен там считают туристов и студентов.

"Больше всего, в два раза, подорожало простенькое жильё с советским ремонтом. Сегодня такую квартиру дешевле 30-40 тысяч в месяц не найти", — заявил гендиректор Нижегородской гильдии риелторов Анатолий Рябинин.

Он указал на нехватку общежитий, что усугубляет эффект от наплыва туристов, студентов, а также трудовых мигрантов.

Кроме ипотеки в рост спроса на арендное жильё внесло свою лепту усиление загрузки предприятий оборонно-промышленного комплекса: выросли доходы их работников, пришлось увеличивать штат, заметил эксперт Общественного совета Минстроя России Илья Пономарёв.