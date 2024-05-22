Города, где больше всего подорожали съёмные квартиры — до 70%, а простенькое жильё с советским ремонтом — вдвое

В то время как в Москве цены на съёмные квартиры стабилизировались, в остальных регионах аренда жилья продолжает дорожать: в среднем по России — на 32%.
Федеральная компания "Этажи" составила топ городов с наиболее подорожавшей съёмной жилплощадью:
Местные риелторы объяснили "Российской газете" причины повышения арендных ставок.
"Люди кинулись за ипотекой, опасаясь, что скоро она ещё подорожает. И сразу начали сдавать купленные квартиры по цене выше выплат по ипотеке", — сказала начальник отдела жилой недвижимости красноярского агентства Светлана Никитина.
Кроме того, подорожание ипотеки отпугнуло тех, кто её собирался взять, и они переориентировались на съёмные квадратные метры, добавила риелтор.
То же самое — в Челябинске, сообщила президент гильдии риелторов Южного Урала Наталья Шатрукова. "И дефицит жилья в новостройках", — добавила она.
В Нижнем Новгороде специалисты заметили 70% подорожание аренды. Виновниками роста цен там считают туристов и студентов.
"Больше всего, в два раза, подорожало простенькое жильё с советским ремонтом. Сегодня такую квартиру дешевле 30-40 тысяч в месяц не найти", — заявил гендиректор Нижегородской гильдии риелторов Анатолий Рябинин.
Он указал на нехватку общежитий, что усугубляет эффект от наплыва туристов, студентов, а также трудовых мигрантов.
Кроме ипотеки в рост спроса на арендное жильё внесло свою лепту усиление загрузки предприятий оборонно-промышленного комплекса: выросли доходы их работников, пришлось увеличивать штат, заметил эксперт Общественного совета Минстроя России Илья Пономарёв.
Перед выбором питомца необходимо тщательно подготовиться.