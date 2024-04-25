Новая мера поддержки: минфин запускает льготную ипотеку для жителей малых городов

Для малых городов введут особые условия семейной ипотеки

2:05 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Минфин разрабатывает специальные условия семейной ипотеки для жителей малых городов.

Фото: unsplash.com by Caroline Hernandez is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Цель программы:

Сделать покупку жилья в небольших населенных пунктах более доступной.

Стимулировать развитие индивидуального жилищного строительства (ИЖС).

Основные параметры программы:

Процентная ставка: не ниже 6% годовых.

Тип жилья: новостройки и ИЖС.

Требования к заемщикам: стандартные для семейной ипотеки.

Преимущества программы:

Доступность: снижение ставки по ипотеке делает покупку жилья более выгодной.

Поддержка ИЖС: программа стимулирует строительство новых домов, что может привести к росту предложения на рынке.

Развитие регионов: доступное жилье может стать фактором для привлечения новых жителей в малые города.

Эксперты отмечают, что успех программы будет зависеть от ряда факторов:

Уровень доходов населения: в малых городах доходы, как правило, ниже, чем в крупных, поэтому для многих семей даже льготная ипотека может быть неподъемной.

Предложение на рынке: ограниченное предложение земельных участков и подрядчиков может привести к росту цен на ИЖС.

Инфраструктура: отсутствие развитой инфраструктуры может сделать жизнь в малых городах менее привлекательной для потенциальных новоселов.

Несмотря на эти трудности, новая программа имеет большой потенциал для развития малых городов и улучшения жилищных условий их жителей.

Дополнительные сведения:

В настоящее время в России действует несколько льготных ипотечных программ, в том числе ипотека под 8% на новостройки, семейная ипотека, дальневосточная и арктическая ипотека.

Ожидается, что программа льготной ипотеки для малых городов будет запущена в 2024 году.

Более подробную информацию о программе можно получить на сайте Министерства финансов Российской Федерации.