Проверьте, есть ли ваша квартира в списке? Цены на эти объекты падают в разы!

Цены на вторичную недвижимость начинают демонстрировать снижение

0:53 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

На рынке вторичной недвижимости наблюдается тенденция к снижению цен, однако этот тренд затрагивает лишь определённые сегменты, как сообщает Life.

Фото: Министерство имущественных отношений Московской области is licensed under public domain

Согласно мнению экспертов, в настоящее время снижение цен прослеживается в категории непопулярного жилья. Речь идёт о объектах, расположенных в местах с неудовлетворительной инфраструктурой, экологически неблагоприятных или социально непривлекательных районах.

По мнению Наталии Борзенковой, руководителя филиалов "Митино" и "Крылатское" в "ИНКОМ-Недвижимости", в эту категорию также входят квартиры с недостатками.

Такие объекты могут иметь проблемы с планировкой, находиться в некомфортабельном состоянии, обладать неудовлетворительным видом из окон. Кроме того, такие квартиры могут иметь правовые проблемы, отмечает специалист.