Проверьте, есть ли ваша квартира в списке? Цены на эти объекты падают в разы!

На рынке вторичной недвижимости наблюдается тенденция к снижению цен, однако этот тренд затрагивает лишь определённые сегменты, как сообщает Life.
Согласно мнению экспертов, в настоящее время снижение цен прослеживается в категории непопулярного жилья. Речь идёт о объектах, расположенных в местах с неудовлетворительной инфраструктурой, экологически неблагоприятных или социально непривлекательных районах.
По мнению Наталии Борзенковой, руководителя филиалов "Митино" и "Крылатское" в "ИНКОМ-Недвижимости", в эту категорию также входят квартиры с недостатками.
Такие объекты могут иметь проблемы с планировкой, находиться в некомфортабельном состоянии, обладать неудовлетворительным видом из окон. Кроме того, такие квартиры могут иметь правовые проблемы, отмечает специалист.
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