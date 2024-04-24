Неожиданный ажиотаж на рынке американской недвижимости: быстрый рост вопреки прогнозу

Продажи жилья в новостройках США выросли почти на 9% в марте

0:50 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Продажи жилья в новостройках США выросли почти на 9% по итогам марта, передают во вторник РИА Новости со ссылкой на данные бюро переписи населения американского министерства торговли.

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Были куплены 693 тысячи новых домов, что на 8,8% больше, чем в феврале, и на 8,3% больше, чем в марте прошлого года.

Опрошенные порталом DailyFХ аналитики ожидали роста, но не настолько выраженного — до 668 тысяч сделок.

Объём продаж нового жилья (New Home Sales) — важный показатель состояния рынка недвижимости и экономики в целом, потому что он стимулирует спрос на товары, услуги и рабочую силу.

Напомним, в феврале этот параметр даже снизился.