Неожиданный ажиотаж на рынке американской недвижимости: быстрый рост вопреки прогнозу

Продажи жилья в новостройках США выросли почти на 9% по итогам марта, передают во вторник РИА Новости со ссылкой на данные бюро переписи населения американского министерства торговли.
Были куплены 693 тысячи новых домов, что на 8,8% больше, чем в феврале, и на 8,3% больше, чем в марте прошлого года.
Опрошенные порталом DailyFХ аналитики ожидали роста, но не настолько выраженного — до 668 тысяч сделок.
Объём продаж нового жилья (New Home Sales) — важный показатель состояния рынка недвижимости и экономики в целом, потому что он стимулирует спрос на товары, услуги и рабочую силу.
Напомним, в феврале этот параметр даже снизился.
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