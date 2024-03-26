Началось схлопывание? Неожиданное снижение на рынке новостроек в США

В США продажи новых домов снизились на 0,3% в феврале — до 662 тысяч, сообщает в понедельник РИА Новости со ссылкой на данные бюро переписи населения американского министерства торговли.
Падение совсем небольшое, но тем не менее, неожиданное — аналитики, напротив, ожидали роста до 680 тысяч с январского уровня 664 тысячи.
Парадоксальным оно выглядит и на фоне недавней информации о мощном подъёме жилищного строительства — в феврале в США заложено на 10,7% больше домов.
Впрочем, по сравнению с февралём прошлого года всё равно наблюдается рост на 5,9%, так что пессимистичные выводы о схлопывании или тем более обрушении рынка американской недвижимости преждевременны.
Объём продаж нового жилья (New Home Sales) — важный показатель состояния рынка недвижимости и экономики в целом, потому что он стимулирует спрос на товары, услуги и рабочую силу.
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