Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
5 эффективных способов заработка в интернете
Хоккейный клуб "Барыс" хочет нанять иностранца на пост главного тренера
"Чисто. Весна" — праздник экологии и возрождение традиций
Почему автомобильные двигатели измеряются в лошадиных силах: история и современность
РСА: суммы выплат по ОСАГО растут несмотря на ситуацию с запчастями
Россиянам рассказали, что инсульт может случиться из-за проблем с сосудами
Дмитрий Киселёв о дискуссии вокруг Центра Ивана Ильина в РГГУ: "Хватит собачиться!"
Екатерина Варнава приобрела доростоящую недвижимость в Грузии
Сергей Шойгу: количество убитых солдат ВСУ с февраля составило 500 000 человеквидоси
В России предлагают обложить налогом роскошное жильё. Законопроект уже в Госдуме РФ

В России роскошную недвижимость планируют обложить налогом

1:11
Недвижимость

В начале апреля в Госдуму для рассмотрения внесли законопроект, который предусматривает введение специального налога на объекты роскоши. Известно, что в перечень попадает и недвижимость. По планам инициаторов данного законопроекта, закон должен заработать уже в 2024 году.

В России роскошную недвижимость планируют обложить налогом
Фото: en.wikipedia.org by Kevorkmail is licensed under общественное достояние

Сообщается, что налог с объектов роскоши будет полностью поступать в федеральный бюджет. Под категорию плательщиков такого налога попадают: индивидуальные предприниматели, организации и физические лица, у которых есть в собственности дорогостоящее имущество.

Согласно законопроекту, роскошными будут признаны дома и квартиры стоимостью выше 1 миллиарда рублей. Дачи, жилые строения и земельные участки, на которых всё это расположено, а также земли под ИЖС тоже попадают в перечень роскоши, если их стоимость — миллиард или выше. Отмечается, что под данный налог, в случае принятия закона, попадут и объекты жилищного незавершённого строительства, также оценённые в миллиард и более рублей, у которых истёк трёхлетний срок строительства.

 

Автор Алексей Зюзин
Алексей Зюзин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
Обсудить
Популярное
Мама Саши Савельевой впервые прокомментировала отношения дочери со сбежавшим из России Кириллом Сафоновым

Мать певицы вспомнила, как начинался роман её дочери с актёром.

Мама Савельевой рассказала, что Сафонов попросил руки дочери в церкви
Иван Ургант выступил со своей группой на частной вечеринке Ксении Китаевой
Публично осудивший СВО Иван Ургант дал концерт в Москве
41-летняя Наталья Подольская показала как выглядит без косметики и фильтров
Вот когда нужно сажать огурцы: определены лучшие дни по лунному календарю — советы агрономов
Запад требует от Зеленского не прекращать сражаться за интересы США Дмитрий Плотников Страны НАТО придумывают лучшую причину избежать поставок ЗРС Patriot Украине Любовь Степушова
Лолита вернулась на ТВ после скандальной паузы
Активированный миндаль: почему орехи важно замачивать перед едой и как это сделать правильно
Растение, которое будет расти и процветать на протяжении нескольких лет
Растение, которое будет расти и процветать на протяжении нескольких лет
Последние материалы
Сергей Шойгу: количество убитых солдат ВСУ с февраля составило 500 000 человеквидоси
Политолог Ананьева: Кейт Миддлтон в три раза популярнее премьер-министра
Знакомим с многолетним растением семейства астровых
Kaspersky признал гаджеты на старом Android самыми уязвимыми для взлома
Самодельный состав для мытья напольной плитки справится с любыми загрязнениями
Фрикадельки из свиного фарша с пекинской капустой: рецепт китайского блюда
Ученые рассказали, как на кошек повлияло одомашнивание
Почему возникают заеды в уголках губ и как их лечить
Топ-5 самых дешевых российских акций
Запад требует от Зеленского не прекращать сражаться за интересы США
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников