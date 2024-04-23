В России предлагают обложить налогом роскошное жильё. Законопроект уже в Госдуме РФ

В России роскошную недвижимость планируют обложить налогом

1:11 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

В начале апреля в Госдуму для рассмотрения внесли законопроект, который предусматривает введение специального налога на объекты роскоши. Известно, что в перечень попадает и недвижимость. По планам инициаторов данного законопроекта, закон должен заработать уже в 2024 году.

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Сообщается, что налог с объектов роскоши будет полностью поступать в федеральный бюджет. Под категорию плательщиков такого налога попадают: индивидуальные предприниматели, организации и физические лица, у которых есть в собственности дорогостоящее имущество.

Согласно законопроекту, роскошными будут признаны дома и квартиры стоимостью выше 1 миллиарда рублей. Дачи, жилые строения и земельные участки, на которых всё это расположено, а также земли под ИЖС тоже попадают в перечень роскоши, если их стоимость — миллиард или выше. Отмечается, что под данный налог, в случае принятия закона, попадут и объекты жилищного незавершённого строительства, также оценённые в миллиард и более рублей, у которых истёк трёхлетний срок строительства.