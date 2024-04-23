Жилищные вклады не станут массовой историей, предрёк застройщик

Застройщики скептически оценивают идею жилищного депозита

0:52 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Вряд ли жилищные вклады станут востребованным продуктом, считает директор по продажам ГК "Запстрой" Евгений Бескровный. Своим прогнозом он поделился со "Строительной газетой" в понедельник.

Фото: Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы is licensed under public domain

Ранее правительство РФ и Центробанк поддержали внесенный в Госдуму законопроект о жилищных вкладах. Предполагается, что срочный депозит будет открываться на год. Он специально предназначен для накопления средств на первоначальный взнос по ипотеке, снимать их и использовать в других целях будет нельзя.

"Безусловно, часть потенциальных покупателей захочет воспользоваться и проверить на себе данный новый механизм, но не думаю, что это будет массовой историей", — прокомментировал Бескровный.

Между тем, накопить на улучшение своих жилищных условий каким-то другим способом не так-то просто.