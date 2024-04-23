Жилищные вклады не станут массовой историей, предрёк застройщик

Вряд ли жилищные вклады станут востребованным продуктом, считает директор по продажам ГК "Запстрой" Евгений Бескровный. Своим прогнозом он поделился со "Строительной газетой" в понедельник.
Ранее правительство РФ и Центробанк поддержали внесенный в Госдуму законопроект о жилищных вкладах. Предполагается, что срочный депозит будет открываться на год. Он специально предназначен для накопления средств на первоначальный взнос по ипотеке, снимать их и использовать в других целях будет нельзя.
"Безусловно, часть потенциальных покупателей захочет воспользоваться и проверить на себе данный новый механизм, но не думаю, что это будет массовой историей", — прокомментировал Бескровный.
Между тем, накопить на улучшение своих жилищных условий каким-то другим способом не так-то просто.
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