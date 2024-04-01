Даже не пытайтесь откладывать на жильё наличными — вот правильный способ скопить на первый взнос по ипотеке

Финансист посоветовал копить на первый взнос по ипотеке на специальном вкладе

1:17 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Копить деньги на первый взнос по ипотеке лучше на специальном вкладе, сообщает Москва 24. Эксперт банковского рынка Андрей Бархота дал изданию несколько практических советов.

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По его словам, если исходить из размера первого взноса по ипотеке в среднем 15-20% от стоимости жилья, получается, по абсолютной величине он превышает миллион рублей. "В Москве, наверное, несколько больше", — добавил специалист.

"Чаще всего будущие заёмщики прибегают к накоплению путём хранения сбережений на определённом вкладе или накопительном счёте", — отметил финансист.

По его мнению, это самый правильный путь — накопления в наличных небезопасны, "поскольку есть риск, что средства могут быть похищены или утеряны в момент перевозки в банк".

Если откладывать по 10-15% от дохода, то это не окажет заметного влияния на привычный уровень потребления, но может занять достаточно продолжительное время. "Если нужно собрать сумму достаточно быстро, возможно, какой-то период придётся находиться в режиме жёсткой экономии, то есть отправлять на накопления до 30-35% дохода", — пояснил Бархота.

Ранее подсчитано, что даже льготную ипотеку могут позволить себе только жители Красноярска.