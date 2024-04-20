Марат Хуснуллин: потенциал роста инвестиций и туризма в Республике Крым и Севастополе

Марат Хуснуллин: крым — перспективный регион для инвестиций и стройки жилья

1:15 Your browser does not support the audio element. Недвижимость Аналитика

Вице-премьер правительства России Марат Хуснуллин заявил, что Республика Крым и Севастополь обладают большим потенциалом для развития жилищного строительства и привлечения инвестиций. В ходе своего рабочего визита в Крым он провел совещание по социально-экономическому развитию обоих регионов на ближайшие годы.

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"Оба региона обещают значительные возможности для расширения жилищного строительства, привлечения инвестиций, увеличения туристической привлекательности и в целом улучшения качества жизни", — отметил Хуснуллин, слова которого цитирует пресс-служба правительства.

Он подчеркнул, что Республика Крым и Севастополь достигли хороших результатов в выполнении госпрограммы социально-экономического развития за прошлый год, достигнув 99% выполнения.

"Финансовое исполнение также находится на высоком уровне. В прошлом году были достигнуты все показатели госпрограммы, включая ключевые моменты, такие как ремонт дорожной сети в городских агломерациях, создание дополнительных мест в школах и детских садах для обеспечения комфортного обучения детей", — добавил Хуснуллин.