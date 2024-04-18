Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Как правильно есть лонган? Полезные свойства фрукта
Несовершеннолетняя дочь Даны Борисовой показала две новые татуировки
Рэпера Тимати заподозрили в покупке бронированного автомобиля за 60 млн рублей
10 интересных фактов об ушах вашей собаки
Сорт свёклы "Цилиндра"
Игорь Николаев полностью восстановился после операции на сердце
Амстердам запретит строительство отелей ради борьбы с массовым туризмом
12-летний сын Натальи Орейро отрастил волосы до пояса
Исследователи выяснили, что "омоложение" рака связано с "омоложением" старения
Тенденции жилищного рынка: рост цен на жилье в Архангельске и Сыктывкаре за последний год

Новостройки быстрее всего дорожают в Архангельске, "вторичка" — Ухта и Петрозаводск

2:19
Недвижимость » Аналитика

В течение последнего года цены на жилье как на первичном, так и на вторичном рынках Петербурга и Ленинградской области оставались практически неизменными. Однако в других крупных городах Северо-Западного федерального округа (СЗФО) наблюдался рост. Особенно сильно это заметно в Республике Коми, Архангельске, Череповце и Петрозаводске, сообщает витрина недвижимости Restate. ru

Новостройки быстрее всего дорожают в Архангельске, "вторичка" — Ухта и Петрозаводск
Фото: Министерство имущественных отношений Московской Области is licensed under Public domain

Согласно данным Restate, в Петербурге цены на первичном рынке за год поднялись всего на 10 тыс. рублей за квадратный метр, что составляет 4%. Пик роста был зафиксирован в ноябре 2023 года, перед ужесточением условий для льготной ипотеки. На вторичном рынке рост еще ниже — всего на 7 тыс. рублей или 3% за год.

В Калининграде, втором по величине городе СЗФО, цены на вторичном рынке остались практически неизменными, но на первичном рынке был заметен рост в 12%. Однако после пика осенью цены начали плавно снижаться, и в 2024 году практически не изменились. В этом городе предложение новостроек достаточно обширное, что обеспечивает баланс между спросом и предложением.

В Архангельске цены на первичном рынке за год выросли почти на треть, делая этот город самым дорогим в округе после Петербурга. На вторичном рынке прирост был меньше — всего 11%. Большая часть предложения в этом городе контролируется одним местным застройщиком.

Сыктывкар также отметил значительный рост цен на первичном рынке — на 28%, а на вторичном — на 14%. В Ухте, другом городе Республики Коми, цены на готовое жилье также значительно увеличились — на 26%.

В других городах региона, таких как Череповец, Великий Новгород и Псков, также отмечается значительный рост цен на новостройки. На вторичном рынке ощутимый рост наблюдается везде.

Таким образом, хотя в Петербурге и Ленобласти цены остаются стабильными, в других городах СЗФО отмечается заметный рост как на первичном, так и на вторичном рынках.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Константин Эрнст вернул Урганта на Первый канал

Шоумену исполнилось 46 лет.

Генеральный директор Первого канала Эрнст публично поздравил Урганта в эфире КВН
Академик Алексеенко назвал геотермальную энергию самой экологичной
На Земле найден абсолютно чистый и неисчерпаемый источник энергии
Опрыскайте бабушкину квартиру уксусом, и вот для чего
Готовящийся стать отцом Илья Авербух ответил на вопрос, кого хочет больше — мальчика или девочку
Украинская армия пытается скопировать барражирующий дрон "Ланцет" Дмитрий Плотников Лётчик ВВС Франции: Макрон — марионетка США, но у Украины нет шансов Любовь Степушова Русская Финляндия всегда купалась в русских рублях  Сергей Лебедев
Искушение волос: три оттенка, которые заводят мужчин
Секреты послесмертного существования: квантовая природа человеческого сознания
Дождутся из армии: это самые верные породы собак
Дождутся из армии: это самые верные породы собак
Последние материалы
Рэпера Тимати заподозрили в покупке бронированного автомобиля за 60 млн рублей
10 интересных фактов об ушах вашей собаки
Сорт свёклы "Цилиндра"
Игорь Николаев полностью восстановился после операции на сердце
Амстердам запретит строительство отелей ради борьбы с массовым туризмом
12-летний сын Натальи Орейро отрастил волосы до пояса
Исследователи выяснили, что "омоложение" рака связано с "омоложением" старения
Три умелых позы для более изящных фотографий
Никас Сафронов рассказал о дружбе с Пугачевой: "Сегодня не общаемся"
Эксперт рассказал, почему банки активно навязывают клиентам кредитные карты
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников