Тенденции жилищного рынка: рост цен на жилье в Архангельске и Сыктывкаре за последний год

Новостройки быстрее всего дорожают в Архангельске, "вторичка" — Ухта и Петрозаводск

2:19 Your browser does not support the audio element. Недвижимость Аналитика

В течение последнего года цены на жилье как на первичном, так и на вторичном рынках Петербурга и Ленинградской области оставались практически неизменными. Однако в других крупных городах Северо-Западного федерального округа (СЗФО) наблюдался рост. Особенно сильно это заметно в Республике Коми, Архангельске, Череповце и Петрозаводске, сообщает витрина недвижимости Restate. ru

Фото: Министерство имущественных отношений Московской Области is licensed under Public domain

Согласно данным Restate, в Петербурге цены на первичном рынке за год поднялись всего на 10 тыс. рублей за квадратный метр, что составляет 4%. Пик роста был зафиксирован в ноябре 2023 года, перед ужесточением условий для льготной ипотеки. На вторичном рынке рост еще ниже — всего на 7 тыс. рублей или 3% за год.

В Калининграде, втором по величине городе СЗФО, цены на вторичном рынке остались практически неизменными, но на первичном рынке был заметен рост в 12%. Однако после пика осенью цены начали плавно снижаться, и в 2024 году практически не изменились. В этом городе предложение новостроек достаточно обширное, что обеспечивает баланс между спросом и предложением.

В Архангельске цены на первичном рынке за год выросли почти на треть, делая этот город самым дорогим в округе после Петербурга. На вторичном рынке прирост был меньше — всего 11%. Большая часть предложения в этом городе контролируется одним местным застройщиком.

Сыктывкар также отметил значительный рост цен на первичном рынке — на 28%, а на вторичном — на 14%. В Ухте, другом городе Республики Коми, цены на готовое жилье также значительно увеличились — на 26%.

В других городах региона, таких как Череповец, Великий Новгород и Псков, также отмечается значительный рост цен на новостройки. На вторичном рынке ощутимый рост наблюдается везде.

Таким образом, хотя в Петербурге и Ленобласти цены остаются стабильными, в других городах СЗФО отмечается заметный рост как на первичном, так и на вторичном рынках.