Чем по фэншую должно пахнуть в доме, чтобы в нём водились деньги

Названы семь "денежных" ароматов для дома

1:29 Your browser does not support the audio element. Недвижимость Дизайн и интерьер

Некоторые ароматы способствуют увеличению благосостояния, как бы притягивая богатство в дом, сообщает Москва 24. Эксперт по фэншуй и бацзы, астролог, таролог Елена Скуратова назвала их изданию.

Фото: PxHere by Mareefe is licensed under CC0 Public Domain

По её словам, применение ароматических масел в помещении не только делает воздух чище и приятнее, но и усиливает энергии, связанные с коммерческим или финансовым успехом.

Базилик

Поможет в делах тем, кто занимается бизнесом.

Роза

Способствует переходу бизнеса на качественно новый уровень или смене направления развития, так как символизирует преобразования и самосовершенствование.

Сосна

Избавляет от сомнений или колебаний и тем самым помогает в принятии важных или судьбоносных решений.

Корица

Аромат корицы повышает работоспособность.

Розмарин

Защищает бизнес от недобросовестных конкурентов и проверяющих органов, а жилище — от грабителей.

Сандал

Благодаря аромату сандала возможно развитие талантов или даже открытие новых способностей. К тому же он уберегает от опрометчивых поступков.

Ваниль

Кроме денежной энергии, привлекает в жизнь новых полезных людей, чтобы успешнее достигать желаемого.

Ранее другая эксперт по фэншуй посоветовала для прироста материального достатка разместить на кухне фото или статуэтку лани.