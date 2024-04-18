Чем по фэншую должно пахнуть в доме, чтобы в нём водились деньги

Некоторые ароматы способствуют увеличению благосостояния, как бы притягивая богатство в дом, сообщает Москва 24. Эксперт по фэншуй и бацзы, астролог, таролог Елена Скуратова назвала их изданию.
По её словам, применение ароматических масел в помещении не только делает воздух чище и приятнее, но и усиливает энергии, связанные с коммерческим или финансовым успехом.
Поможет в делах тем, кто занимается бизнесом.
Способствует переходу бизнеса на качественно новый уровень или смене направления развития, так как символизирует преобразования и самосовершенствование.
Избавляет от сомнений или колебаний и тем самым помогает в принятии важных или судьбоносных решений.
Аромат корицы повышает работоспособность.
Защищает бизнес от недобросовестных конкурентов и проверяющих органов, а жилище — от грабителей.
Благодаря аромату сандала возможно развитие талантов или даже открытие новых способностей. К тому же он уберегает от опрометчивых поступков.
Кроме денежной энергии, привлекает в жизнь новых полезных людей, чтобы успешнее достигать желаемого.
Ранее другая эксперт по фэншуй посоветовала для прироста материального достатка разместить на кухне фото или статуэтку лани.