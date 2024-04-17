Горячие рекомендации эксперта: как избежать потерь при покупке недвижимости

Эксперт Литвиненко: в какое время правильно покупать жилье

1:59 Your browser does not support the audio element. Недвижимость Аналитика

Эксперт по рынку недвижимости Екатерина Литвиненко предоставила ценные рекомендации относительно времени приобретения жилья. По мнению Литвиненко, определение целей является ключевым этапом перед принятием решения о покупке недвижимости.

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Если планируется приобретение жилья для собственного проживания, эксперт настоятельно рекомендует не откладывать это решение в ожидании "идеального момента". Она предупреждает, что снижение ключевой ставки может стимулировать рост цен из-за увеличения спроса на квартиры.

Анализируя ситуацию на первичном рынке недвижимости, Литвиненко отмечает значительный рост цен в результате введения государственной поддержки и снижения ипотечной ставки. По ее оценкам, этот рост составил 78 процентов с 2020 года, что представляет собой более умеренный темп по сравнению с предыдущими периодами.

Судя по анализу рынка, эксперт делает вывод, что не следует ожидать снижения цен после завершения действия программы государственной поддержки с 1 июля. Она предполагает, что застройщики вернут различные программы рассрочек и сотрудничества с банками, которые были актуальны несколько лет назад.

Для инвесторов, планирующих перепродажу, Литвиненко предупреждает, что текущее время не является наилучшим для приобретения объектов. Цены на первичном рынке "замедлили свой рост", а при переводе жилья на вторичный рынок существует риск продажи с дисконтом. Разница между первичным и вторичным рынками достигает 42 процентов при равных условиях.

Относительно сдачи квартиры в аренду, эксперт отмечает наличие спроса, однако рекомендует учитывать долгосрочную перспективу. Она предупреждает, что из-за значительного разрыва в ценах быстро реализоваться жильем не получится.