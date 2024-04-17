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Отказ от ремонта из-за плитки: пермские жители лишили соседей тепла

Пермяки лишили соседей отопления из-за боязни испортить плитку

0:48
Недвижимость

Жители Перми лишили своих соседей тепла, отказываясь пропускать коммунальных работников из-за опасений повредить плитку. Эту информацию распространила пресс-служба регионального управления Федеральной службы судебных приставов.

Пермяки лишили соседей отопления из-за боязни испортить плитку
Фото: Pxhere is licensed under Creative Commons CC0.

Инцидент произошел в жилом доме на улице Ленина. Владельцы квартир, где была повреждена труба отопления, отказались допустить специалистов для ремонта, опасаясь, что это приведет к повреждению облицовки. Этот отказ привел к тому, что весь подъезд остался без тепла.

Управляющая компания обратилась в суд, который обязал владельцев предоставить доступ к инженерным сетям дома для проведения ремонтных работ. Сами жильцы сняли плитку, чтобы облегчить процесс.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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