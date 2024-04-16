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Апрельский топ-5 самых дешёвых съёмных квартир в Москве

Самая дешёвая съёмная квартира в Москве сдаётся за 29 тысяч рублей в месяц

1:53
Недвижимость

Самая дешёвая съёмная квартира в старой Москве сдаётся за 29 тысяч рублей в месяц, пишет во вторник "Российская газета", изучившая рейтинг, составленный управлением аренды квартир "Инком-Недвижимости" по состоянию на апрель.

Самая дешёвая съёмная квартира в Москве сдаётся за 29 тысяч рублей в месяц
Фото: Окружное управление социального развития (Раменского городского округа, городских округов Бронницы и Жуковский) is licensed under CC0

Самыми недорогими районами признаны Царицыно, Южное Бутово, Гольяново, Кузьминки и Зябликово.

Топ-5

  1. 18-метровая однушка с мебелью и техникой на третьем этаже пятиэтажки на Кавказском бульваре, в 14 минутах ходьбы от станции метро "Кантемировская" — 29 тысяч рублей в месяц.
  2. Однокомнатная квартира в 39 "квадратов" со свежим косметическим ремонтом на втором этаже 10-этажной "панельки" на Южнобутовской улице, в семи минутах ходьбы от метро "Бульвар адмирала Ушакова" — 30K ₽/месяц.
  3. Меблированная и укомплектованная 30-метровая однушка на втором этаже пятиэтажки на Уральской улице, шесть минут пешком от "Щёлковской" — 32K ₽/месяц, хозяева не против домашних животных.
  4. Обставленное современной мебелью и бытовой техникой жильё площадью 36 м2 на втором этаже пятиэтажки на Волгоградском проспекте рядом с метро "Кузьминки" сдают за 35 тысяч рублей в месяц.
  5. 35-метровая квартира на пятом этаже панельной девятиэтажки на Кустанайской улице, в пяти минутах ходьбы от станции метро "Шипиловская" и "Красногвардейская", может похвастаться свежим косметическим ремонтом, кухонным гарнитуром, встроенным шкафом в прихожей и меблировкой в комнате; её можно снять за 37 тысяч рублей.

Ранее "Яндекс Аренда" составила рейтинг районов Москвы (включая новую) с самым доступным к аренде жильём.

Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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