Апрельский топ-5 самых дешёвых съёмных квартир в Москве

Самая дешёвая съёмная квартира в Москве сдаётся за 29 тысяч рублей в месяц

1:53 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Самая дешёвая съёмная квартира в старой Москве сдаётся за 29 тысяч рублей в месяц, пишет во вторник "Российская газета", изучившая рейтинг, составленный управлением аренды квартир "Инком-Недвижимости" по состоянию на апрель.

Фото: Окружное управление социального развития (Раменского городского округа, городских округов Бронницы и Жуковский) is licensed under CC0

Самыми недорогими районами признаны Царицыно, Южное Бутово, Гольяново, Кузьминки и Зябликово.

Топ-5

18-метровая однушка с мебелью и техникой на третьем этаже пятиэтажки на Кавказском бульваре, в 14 минутах ходьбы от станции метро "Кантемировская" — 29 тысяч рублей в месяц. Однокомнатная квартира в 39 "квадратов" со свежим косметическим ремонтом на втором этаже 10-этажной "панельки" на Южнобутовской улице, в семи минутах ходьбы от метро "Бульвар адмирала Ушакова" — 30K ₽/месяц. Меблированная и укомплектованная 30-метровая однушка на втором этаже пятиэтажки на Уральской улице, шесть минут пешком от "Щёлковской" — 32K ₽/месяц, хозяева не против домашних животных. Обставленное современной мебелью и бытовой техникой жильё площадью 36 м2 на втором этаже пятиэтажки на Волгоградском проспекте рядом с метро "Кузьминки" сдают за 35 тысяч рублей в месяц. 35-метровая квартира на пятом этаже панельной девятиэтажки на Кустанайской улице, в пяти минутах ходьбы от станции метро "Шипиловская" и "Красногвардейская", может похвастаться свежим косметическим ремонтом, кухонным гарнитуром, встроенным шкафом в прихожей и меблировкой в комнате; её можно снять за 37 тысяч рублей.

Ранее "Яндекс Аренда" составила рейтинг районов Москвы (включая новую) с самым доступным к аренде жильём.