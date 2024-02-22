Где дешевле всего снять квартиру в Москве: топ районов с демократичными ценами

Самое дешёвое съёмное жильё в столице — в Новой Москве

1:08 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Самое дешёвое съёмное жильё в столице — в Новой Москве, пишет в четверг "Лента.ру" со ссылкой на исследование "Яндекс Аренды".

Фото: mos.ru is licensed under Public domain

Менеджер сервиса Ксения Селифонова привела топ районов с самой доступной арендой жилья:

Десёновское — в среднем 35,3 тысячи рублей в месяц, Южное Бутово — 41,6 тысячи, Сосенское — 42,5 тысячи, Некрасовка — 42,7 тысячи, Бирюлёво Восточное — 42,9 тысячи, Гольяново — 48,1 тысячи, Кузьминки — 48,4 тысячи, Люблино — 49,8 тысячи, Марьино — 50 тысяч, Свиблово — 51 тысяча рублей.

Для экономии Селифонова посоветовала выбирать отдалённые районы, а если нет нужды в регулярных поездках на общественном транспорте — подальше от метро. Кроме того, добавила она, дешевле снять квартиру на верхнем этаже без лифта.

Ранее "РБК-Недвижимость" нашла самую дорогую съёмную квартиру в Москве.