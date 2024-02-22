Где дешевле всего снять квартиру в Москве: топ районов с демократичными ценами

Самое дешёвое съёмное жильё в столице — в Новой Москве, пишет в четверг "Лента.ру" со ссылкой на исследование "Яндекс Аренды".
Фото: mos.ru is licensed under Public domain
Менеджер сервиса Ксения Селифонова привела топ районов с самой доступной арендой жилья:
Десёновское — в среднем 35,3 тысячи рублей в месяц,
Южное Бутово — 41,6 тысячи,
Сосенское — 42,5 тысячи,
Некрасовка — 42,7 тысячи,
Бирюлёво Восточное — 42,9 тысячи,
Гольяново — 48,1 тысячи,
Кузьминки — 48,4 тысячи,
Люблино — 49,8 тысячи,
Марьино — 50 тысяч,
Свиблово — 51 тысяча рублей.
Для экономии Селифонова посоветовала выбирать отдалённые районы, а если нет нужды в регулярных поездках на общественном транспорте — подальше от метро. Кроме того, добавила она, дешевле снять квартиру на верхнем этаже без лифта.
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