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Где дешевле всего снять квартиру в Москве: топ районов с демократичными ценами

Самое дешёвое съёмное жильё в столице — в Новой Москве

1:08
Недвижимость

Самое дешёвое съёмное жильё в столице — в Новой Москве, пишет в четверг "Лента.ру" со ссылкой на исследование "Яндекс Аренды".

Самое дешёвое съёмное жильё в столице — в Новой Москве
Фото: mos.ru is licensed under Public domain

Менеджер сервиса Ксения Селифонова привела топ районов с самой доступной арендой жилья:

  1. Десёновское — в среднем 35,3 тысячи рублей в месяц,
  2. Южное Бутово — 41,6 тысячи,
  3. Сосенское — 42,5 тысячи,
  4. Некрасовка — 42,7 тысячи,
  5. Бирюлёво Восточное — 42,9 тысячи,
  6. Гольяново — 48,1 тысячи,
  7. Кузьминки — 48,4 тысячи,
  8. Люблино — 49,8 тысячи,
  9. Марьино — 50 тысяч,
  10. Свиблово — 51 тысяча рублей.

Для экономии Селифонова посоветовала выбирать отдалённые районы, а если нет нужды в регулярных поездках на общественном транспорте — подальше от метро. Кроме того, добавила она, дешевле снять квартиру на верхнем этаже без лифта.

Ранее "РБК-Недвижимость" нашла самую дорогую съёмную квартиру в Москве.

Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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