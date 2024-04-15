Поклейка обоев: как выбрать обои и как поклеить

Один из главных этапов ремонта это поклейка обоев. Сейчас многие прибегают к заказу ремонта, хотя поклейка обоев вполне может быть осуществлена самостоятельно.
Чтобы переклеить обои самостоятельно, вам потребуются следующие инструменты и материалы: нож (канцелярский со сменными лезвиями); валик или кисть для нанесения клея; обойный шпатель для разглаживания обоев; лазерный уровень для проверки плоскостей; карандаш для отметок; линейка и рулетка; тряпки и губки; ёмкость для приготовления клеевого раствора; прижимной валик; полиэтиленовая плёнка; стремянка или табуретка; металлические инструменты (шпатель, ножницы).
Этапы работы:
Бумажные обои — дешёвые, экологичные, но недолговечные.
Акриловые обои — рельефные, устойчивые к влаге и плесени, служат более 10 лет.
Виниловые обои — плотные, почти не пропускают воздух, устойчивы к воздействию солнечных лучей и усадке.
Флизелиновые обои — прочные, под покраску, устойчивы к усадке и солнечным лучам.
Текстильные обои — дорогие, выглядят почти как ткань, устойчивы к солнечным лучам, но не переносят влагу.
Стеклотканевые обои — долговечные, устойчивы к влаге и плесени, рельефную поверхность можно покрасить.
Выбирайте обои в зависимости от ваших потребностей и бюджета.
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