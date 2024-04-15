Поклейка обоев: как выбрать обои и как поклеить

Поклейка обоев: основные моменты

2:28 Your browser does not support the audio element. Недвижимость Дизайн и интерьер

Один из главных этапов ремонта это поклейка обоев. Сейчас многие прибегают к заказу ремонта, хотя поклейка обоев вполне может быть осуществлена самостоятельно.

Фото: Flickr by liz west is licensed under CC BY 2.0

Чтобы переклеить обои самостоятельно, вам потребуются следующие инструменты и материалы: нож (канцелярский со сменными лезвиями); валик или кисть для нанесения клея; обойный шпатель для разглаживания обоев; лазерный уровень для проверки плоскостей; карандаш для отметок; линейка и рулетка; тряпки и губки; ёмкость для приготовления клеевого раствора; прижимной валик; полиэтиленовая плёнка; стремянка или табуретка; металлические инструменты (шпатель, ножницы).

Этапы работы:

Подготовка поверхности: удалите старые обои, краску и другие дефекты. Выравнивание поверхности: используйте шпаклёвку для устранения ям, царапин и трещин. Обработка стены грунтовкой и ожидание её высыхания. Нарезка обоев: измерьте высоту стены, нарежьте полосы с запасом 5–10 см для подрезки по месту. Нанесение клея на обои и, если необходимо, на стену. Приклеивание первого листа обоев на стену, разглаживание его по поверхности и удаление излишков клея. Продолжение приклеивания остальных листов обоев, следя за стыковкой рисунков и выравниванием по уровню. Подрезка излишков обоев сверху и снизу после высыхания.



Выбор обоев зависит от ваших предпочтений, бюджета и особенностей помещения. Вот основные виды обоев:

Бумажные обои — дешёвые, экологичные, но недолговечные.

Акриловые обои — рельефные, устойчивые к влаге и плесени, служат более 10 лет.

Виниловые обои — плотные, почти не пропускают воздух, устойчивы к воздействию солнечных лучей и усадке.

Флизелиновые обои — прочные, под покраску, устойчивы к усадке и солнечным лучам.

Текстильные обои — дорогие, выглядят почти как ткань, устойчивы к солнечным лучам, но не переносят влагу.

Стеклотканевые обои — долговечные, устойчивы к влаге и плесени, рельефную поверхность можно покрасить.

Выбирайте обои в зависимости от ваших потребностей и бюджета.