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Впервые за историю: стоимость машино-мест в столице превысила 3 млн рублей

Средняя цена машино-места в Москве впервые превысила 3 млн рублей

2:03
Недвижимость

В столице впервые средняя стоимость машино-места перевалила за отметку в 3 млн рублей. Рост за квартал почти на четверть зафиксирован в столичном управлении Росреестра, обусловленный высокой активностью инвесторов.

Средняя цена машино-места в Москве впервые превысила 3 млн рублей
Фото: freepik.com by master1305 is licensed under public domain

В начале 2024 года средняя цена машино-места достигла 3,31 млн рублей, увеличившись на 24,9% за квартал. По сравнению с четвертым кварталом 2023 года, когда она составляла 2,65 млн рублей, наблюдается значительный рост.

Эксперты рынка недвижимости считают, что рост стоимости машино-мест связан с увеличением себестоимости строительства подземных паркингов. Застройщики повышают цены на парковочные места для обеспечения минимальной прибыли, часто используя зарубежное оборудование и материалы через сложные схемы параллельного импорта.

Глава департамента продаж жилой недвижимости ГК "Сумма элементов" Светлана Бардина отмечает, что кроме себестоимости, рост цен также подогревается высокой инвестиционной активностью. Профессиональные инвесторы, намеревающиеся перепродать или арендовать машино-места, заключают каждую десятую сделку, стимулируя дополнительный рост цен.

Коммерческий директор компании Optima Development Дмитрий Голев подчеркивает, что в процессе строительства стоимость машино-места увеличивается примерно на 20%, что делает их привлекательными для инвесторов. Резкое увеличение стоимости также объясняется повышенным спросом на машино-места в премиальных новостройках.

Согласно данным "Метриума", средняя цена машино-места в различных сегментах рынка разнится: в массовом сегменте составляет 2,2 млн рублей, в бизнес-классе — 3,1 млн рублей, в премиум-классе — 3,5 млн рублей, а в элитном сегменте — 16,9 млн рублей.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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