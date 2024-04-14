Легендарная квартира Аллы Пугачевой: жилье народной артистки в центре Москвы за 350 тыс. руб

Квартира Аллы Пугачевой в центре Москвы будет сдаваться за 350 тыс. руб

1:42 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Поиск новых арендаторов для своей квартиры в центре Москвы начала народная артистка СССР Алла Пугачева, сообщили соседи певицы, которая уехала из России. Согласно информации из "Комсомольской правды", ее четырехкомнатные апартаменты на улице Тверской-Ямской в настоящее время пустуют.

Фото: Окружное управление социального развития (Раменского городского округа, городских округов Бронницы и Жуковский) is licensed under CC0

"Уже несколько месяцев квартира не используется, никто туда не заходит. Мы слышали, что семья Пугачевой ищет новых арендаторов", — приводит издание слова других жильцов дома.

Последним арендатором была гражданка Филиппин, которая вела спокойный образ жизни, однако, к удивлению соседей, внезапно съехала. При этом собственницей квартиры является дочь Пугачевой, певица Кристина Орбакайте.

Эксперты оценивают недвижимость звезды эстрады в 90 миллионов рублей. Судя по объявлениям об аренде подобных объектов в центре Москвы, стоимость аренды квартиры Пугачевой составляет 350 тысяч рублей в месяц. Как отмечает "КП", жилье артистки украшают камин и многочисленные предметы антиквариата, полученные ей от второго супруга Александра Стефановича.

Ранее активисты призвали изъять у Аллы Пугачевой и Максима Галкина (признанного Минюстом РФ иностранным агентом) дворец в подмосковном поселке Грязь в пользу государства. Недвижимость знаменитой пары предлагают проверить по новому закону о конфискации имущества за фейки о Российской армии.

В настоящее время власти рассматривают вопрос включения Примадонны в реестр иностранных агентов. Решение может быть принято к 75-летию знаменитости, которое отмечается 15 апреля.