Легендарная квартира Аллы Пугачевой: жилье народной артистки в центре Москвы за 350 тыс. руб

Поиск новых арендаторов для своей квартиры в центре Москвы начала народная артистка СССР Алла Пугачева, сообщили соседи певицы, которая уехала из России. Согласно информации из "Комсомольской правды", ее четырехкомнатные апартаменты на улице Тверской-Ямской в настоящее время пустуют.
"Уже несколько месяцев квартира не используется, никто туда не заходит. Мы слышали, что семья Пугачевой ищет новых арендаторов", — приводит издание слова других жильцов дома.
Последним арендатором была гражданка Филиппин, которая вела спокойный образ жизни, однако, к удивлению соседей, внезапно съехала. При этом собственницей квартиры является дочь Пугачевой, певица Кристина Орбакайте.
Эксперты оценивают недвижимость звезды эстрады в 90 миллионов рублей. Судя по объявлениям об аренде подобных объектов в центре Москвы, стоимость аренды квартиры Пугачевой составляет 350 тысяч рублей в месяц. Как отмечает "КП", жилье артистки украшают камин и многочисленные предметы антиквариата, полученные ей от второго супруга Александра Стефановича.
Ранее активисты призвали изъять у Аллы Пугачевой и Максима Галкина (признанного Минюстом РФ иностранным агентом) дворец в подмосковном поселке Грязь в пользу государства. Недвижимость знаменитой пары предлагают проверить по новому закону о конфискации имущества за фейки о Российской армии.
В настоящее время власти рассматривают вопрос включения Примадонны в реестр иностранных агентов. Решение может быть принято к 75-летию знаменитости, которое отмечается 15 апреля.
Музкритик ответил на вопрос о своих доходах.