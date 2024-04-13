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Ленинградская область: цены на квартиры-студии снизились на 7,45% к 2024 году

3,57 млн рублей стоит самая дешевая квартира в Петербурге

1:02
Недвижимость » Аналитика

Эксперты агентства недвижимости Марии Тарасовой сообщили, что минимальная цена на квартиру-студию сдачей в 2024 году в Петербурге составила 3,57 миллиона рублей. Этот объект находится в Пушкинском районе города и имеет площадь чуть менее 20 квадратных метров. По сравнению с апрелем 2023 года цена выросла на 19,79 процента, или 580 тысяч рублей.

3,57 млн рублей стоит самая дешевая квартира в Петербурге
Фото: commons.wikimedia.org by Игорь Гордеев is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

В Ленинградской области самая дешевая квартира-студия в этом году продается за 3,11 миллиона рублей. Это жилье имеет площадь 21 квадратный метр. По сравнению с предыдущим годом цена снизилась на 7,45 процента, или на 250 тысяч рублей. Так, в апреле 2023 года за аналогичный объект запрос составлял 3,36 миллиона рублей.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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