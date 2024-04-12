Деньги водятся: более 50% россиян планируют ремонт дома, на даче или строительство в 2024 году

Более 50% россиян в этом году намерены сделать ремонт дома или на даче, либо что-то построить на своём приусадебном участке, пишут РИА Новости со ссылкой на исследование "Яндекс Рекламы".
Сервис опросил 2,9 тысячи жителей крупных городов в возрасте 18-64 лет.
В планах около трети опрошенных — строительство на дачном участке:
Респонденты намерены потратить на ремонт в среднем 157 тысяч рублей — в основном на строительные и отделочные материалы.
Ранее экономисты подсчитали, что капитальный ремонт однушки в Московском регионе обойдётся не менее чем в 2 миллиона рублей.
Что бы вы ни слышали, никогда не поздно начать новую программу силовых тренировок, особенно с возрастом. Ниже мы предложим отличные упражнения для людей старше 60 лет.