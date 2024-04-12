Деньги водятся: более 50% россиян планируют ремонт дома, на даче или строительство в 2024 году

Больше половины россиян запланировали ремонт в этом году

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Более 50% россиян в этом году намерены сделать ремонт дома или на даче, либо что-то построить на своём приусадебном участке, пишут РИА Новости со ссылкой на исследование "Яндекс Рекламы".

Фото: Flickr by Hannah and Simon is licensed under CC BY-ND 2.0

Сервис опросил 2,9 тысячи жителей крупных городов в возрасте 18-64 лет.

53% из них планируют ремонт и строительство,

71% хотят ремонт в квартире,

42% — на даче или в частном доме.

В планах около трети опрошенных — строительство на дачном участке:

заборы — 33%,

летние веранды — 31%,

теплицы и хозблоки — 28%,

бани — 27%.

Респонденты намерены потратить на ремонт в среднем 157 тысяч рублей — в основном на строительные и отделочные материалы.

Ранее экономисты подсчитали, что капитальный ремонт однушки в Московском регионе обойдётся не менее чем в 2 миллиона рублей.