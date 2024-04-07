Что необходимо исключить из дома: секреты гармонии

Каким вещам не место в доме

1:16 Your browser does not support the audio element. Недвижимость Дизайн и интерьер

Достигнуть гармонии в интерьере возможно благодаря советам дизайнеров и принципам восточного фэншуй. Многие аспекты этих подходов совпадают, однако дизайнеры обычно руководствуются более рациональными принципами, соответствующими современному образу жизни. Поэтому некоторые вещи приходится исключить.

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Эксперт по дизайну и интерьеру Юлия Тычино поделилась списком вещей, которые не должны присутствовать в доме.

Поломанные предметы и неисправная техника не только несут негативную энергию, но и занимают лишнее место в доме. Если возможно, лучше отремонтировать вещь или передать её в мастерскую. Посуда с трещинами и вещи с заплатками следует избавиться. Искусство в доме должно вдохновлять и приносить положительные эмоции, иначе оно только занимает место на стенах и может вызывать негативные чувства. Предметы мебели с острыми углами лучше заменить на округлые формы, которые воспринимаются мягче и гармоничнее сочетаются с интерьером. Мягкие игрушки, хотя часто дарят и детям, и взрослым, не являются украшением для интерьера. Они склонны к сбору пыли и не соответствуют стилю взрослого пространства. Лучше всего хранить игрушки в детской комнате.