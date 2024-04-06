Эксперт рассказал россиянам о некоторых хитростях, которые помогут быстро продать квартиру

Эксперт Пысин: срок продажи квартиры всегда зависит от ее ликвидности

1:16 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Директор агентства недвижимости "ЦДН" Анатолий Пысин поделился полезными рекомендациями о том, как ускорить процесс продажи квартиры.

Фото: unsplash.com by Jarosław Ceborski is licensed under Creative Commons CC0 1.0

В беседе с РИА Новости он отметил, что одним из простых правил является подготовка всех необходимых документов. Важно понимать, что срок продажи квартиры зависит от ее ликвидности и соответствия цене на рынке.

Пысин советует владельцам начать подготовку к продаже с уборки всех персональных вещей, таких как фотографии и сувениры, чтобы придать помещению более нейтральный вид. Также рекомендуется избавиться от лишних предметов, вроде посуды и неиспользуемой мебели. Создание атмосферы уюта, например, запах свежесваренного кофе или аромат домашнего хлеба, также может оказать положительное влияние на потенциальных покупателей.

Эксперт отметил, что наличие встроенной техники и мебели, гармонично вписывающихся в интерьер квартиры, может увеличить ее стоимость и заинтересовать покупателей. По мнению специалиста, многие готовы заплатить дополнительную сумму за сохранение мебели и бытовой техники в доме. Также важно уделить внимание общим зонам в доме, включая подъезд, так как это первое, что увидят потенциальные покупатели, начиная осмотр квартиры.