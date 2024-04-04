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Анализ цен на частные дома и коттеджи: в Перми рост, в Сочи обвал, в Петербурге - лидерство

В крупных городах России цены на дома снизились, а в Перми и Омске резко выросли

3:23
Недвижимость » Аналитика

В большинстве российских городов-миллионников в 2024 году наблюдался рост цен на дачи и коттеджи. Особенно заметен этот тренд в Перми, где цены выросли на четверть за три месяца. Однако в Петербурге и Уфе отмечается снижение цен, сообщает витрина недвижимости Restate. ru.

В крупных городах России цены на дома снизились, а в Перми и Омске резко выросли
Фото: Министерство имущественных отношений Московской Области is licensed under Public domain

Но наиболее значительное падение цен произошло даже не в городах-миллионниках, а в Сочи, где средняя стоимость домов упала почти на 20 миллионов рублей или на 34%. В последние полгода в этом курортном городе наблюдается общее падение цен на недвижимость, особенно это касается частных домов.

Согласно данным Витрины недвижимости Restate, к концу марта средняя цена на дом в Сочи составляет чуть менее 37 миллионов рублей. За эту цену можно приобрести, например, небольшой коттедж с невеликим участком земли, хотя и далеко от моря, но близко к аэропорту.

Это резкое снижение средней цены привело к тому, что Сочи потерял статус города с самыми дорогими частными домами в России, а этот "титул" перешел к Санкт-Петербургу. В этом городе цены также снизились с начала года, хотя не так значительно, как в Сочи — в среднем на 7 миллионов рублей, что составляет минус 15%.

С учетом средней стоимости почти 40 миллионов рублей, частные домовладения в Петербурге стали самыми дорогими в России. За эту цену можно приобрести, например, таунхаус в Коломягах с небольшим личным участком. Лидерство Петербурга во многом обусловлено наличием сверхдорогих объектов недвижимости, которых здесь предостаточно. Самый дорогой из них выставлен на продажу за 2 миллиарда рублей.

Цены на дома в Уфе также снизились на 15% с начала года. Однако средняя стоимость недвижимости в столице Башкирии значительно ниже, чем на берегах Чёрного и Балтийского морей, составляя в среднем всего 5,5 миллионов рублей.

В Красноярске и Новосибирске цены с начала года остались неизменными. В остальных городах-миллионниках цены на недвижимость росли. Наибольший рост был зафиксирован в Перми — на 25%. Самый дорогой местный объект недвижимости — коттедж, площадью более 1 тысячи квадратных метров, стоимостью 80 миллионов рублей.

Средние цены на частные дома в Омске выросли на 17%, достигнув 700 тысяч рублей. Впрочем, они все равно остаются дешевле, чем в других городах, всего 4,8 миллионов рублей. Здесь даже можно найти объекты недвижимости по цене менее 200 тысяч рублей, и их довольно много.

Средняя цена на частные дома в Краснодаре увеличилась на почти миллион рублей (на 9%), а в других городах-миллионниках рост был менее значительным — от 2 до 8%, не превышая 600 тысяч рублей. В Москве цены на дома также увеличились с начала года на 4%.

Самый дорогой столичный объект недвижимости расположен в Новой Москве — это трехэтажный коттедж площадью 780 квадратных метров с участком в 23 сотки. Самый дешевый объект находится неподалеку: за деревянный дом и пять соток земли владельцы просят всего 2,8 миллиона рублей.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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