Названы российские города, где преобладает кирпичное строительство. Речь о частных домах и дачах

Аналитики перечислили города, где больше всего домов из кирпича

1:29 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Эксперты федерального комбината стеновых материалов посчитали число частных домов и дач, построенных из кирпича. В частности, специалисты вели свой подсчёт по объявлениям о продажах таких объектов недвижимости. Всего анализу подверглись более ста тысяч объявлений. В итоге выяснилось, что 33% продаваемых частных домов в России, построены из кирпича.

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Больше всего кирпичных домов оказалось в Ростове-на Дону, около 76%. Чуть меньше домов из кирпича в Казани (72%). Следом за этим городами идут Краснодар, Волгоград и Самара. Доля домов из кирпича там такая: 59%, 41% и 40% соответственно. Завершают десятку лидеров: Воронеж (39,8%), Омск (39,7%), Нижний Новгород (36,5%), Пермь (29,1%), Москва (28,6%). А вот очень маленькая доля кирпичных домов — в Санкт-Петербурге (10%).

Гендиректор комбината стеновых материалов "Винзер" Денис Жалнин по поводу данной статистики высказался так: — "В обозримом будущем домов из кирпича в РФ станет больше. Причина — существенный рост ассортимента кладочного и облицовочного кирпича. Сейчас ассортимент не ограничивается — красным, жёлтым и белым кирпичом, а такой расклад уже интересен покупателям".