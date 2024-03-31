Как распознать мошенников при покупке квартиры: 5 ключевых признаков

Россиян научили выявлять мошенников при покупке квартиры

1:19 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Выявить, что квартира выставлена на продажу мошенником, можно по пяти индикаторам. Российский эксперт по недвижимости Юлия Ермилова поделилась этими признаками.

Фото: commons.wikimedia.org by Tobias "ToMar" Maier is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Потенциальных покупателей жилья следует предупреждать о подозрительно низкой цене, поскольку если стоимость квартиры значительно ниже рыночной, это может свидетельствовать о рисках мошенничества, отметила эксперт. Еще одним ярким признаком аферистов является отказ предоставить документы на квартиру и разъяснить историю ее собственности.

Кроме того, мошенники часто требуют полной предоплаты без оформления документов или возможности осмотра жилья. "Или предлагают осмотр, но требуют крупный задаток до подписания договора купли-продажи. Обычно рассматривается предоплата до 100 тысяч рублей, но часто сумма уменьшается в два-три раза", — пояснила Ермилова.

Существуют также еще два признака, которые могут свидетельствовать о мошенничестве, но могут быть вызваны и реальными обстоятельствами.

Первый — это срочная необходимость продать квартиру, когда продавец давит на покупателя, пытаясь ускорить сделку.

Второй — это отказ агента от организации встречи с владельцем или продажа по доверенности. Тем не менее, эксперт призвала анализировать ситуацию комплексно, а не опираться только на один признак тревожного характера.