Как распознать мошенников при покупке квартиры: 5 ключевых признаков

Выявить, что квартира выставлена на продажу мошенником, можно по пяти индикаторам. Российский эксперт по недвижимости Юлия Ермилова поделилась этими признаками.
Потенциальных покупателей жилья следует предупреждать о подозрительно низкой цене, поскольку если стоимость квартиры значительно ниже рыночной, это может свидетельствовать о рисках мошенничества, отметила эксперт. Еще одним ярким признаком аферистов является отказ предоставить документы на квартиру и разъяснить историю ее собственности.
Кроме того, мошенники часто требуют полной предоплаты без оформления документов или возможности осмотра жилья. "Или предлагают осмотр, но требуют крупный задаток до подписания договора купли-продажи. Обычно рассматривается предоплата до 100 тысяч рублей, но часто сумма уменьшается в два-три раза", — пояснила Ермилова.
Существуют также еще два признака, которые могут свидетельствовать о мошенничестве, но могут быть вызваны и реальными обстоятельствами.
Первый — это срочная необходимость продать квартиру, когда продавец давит на покупателя, пытаясь ускорить сделку.
Второй — это отказ агента от организации встречи с владельцем или продажа по доверенности. Тем не менее, эксперт призвала анализировать ситуацию комплексно, а не опираться только на один признак тревожного характера.
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