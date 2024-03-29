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Глава Комитета Совета Федерации Анатолий Артамонов: льготная ипотека в мегаполисах – неоправданный шаг

Льготная ипотека в мегаполисах может быть отменена, а в малых городах - стать беспроцентной

1:06
Недвижимость » Мнение

Глава Комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам, Анатолий Артамонов, заявил, что льготная ипотека в крупных мегаполисах не оправдана. По его мнению, такие программы лишь способствуют подъёму цен на жильё. При увеличении стоимости недвижимости условия ипотеки становятся менее выгодными для заемщиков, что, по словам спикера, является обманом.

Льготная ипотека в мегаполисах может быть отменена, а в малых городах - стать беспроцентной
Фото: Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы is licensed under Public domain

Артамонов подчёркивает, что льготная ипотека имеет смысл там, где необходимо удержать население и привлечь кадры. Однако в таких регионах застройщики не выражают заинтересованности из-за отсутствия стимулов. По его мнению, в таких случаях ставка по ипотеке должна быть нулевой, а в ряде городов возможно введение доплаты со стороны покупателей за жильё и его строительство. Вместе с тем, считает Артамонов, нет необходимости расходовать государственные средства на обеспечение крупных прибылей застройщикам.

Он также подчеркивает, что оценка эффективности программы должна проводиться не по объёму построенного жилья, а по количеству семей, которые получили доступ к жилью.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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