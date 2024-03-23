Интерьер без пустых стен: как виниловые наклейки могут преобразить ваш дом

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Как украсить пустую стену в комнате

1:25
Недвижимость » Дизайн и интерьер

Пустая стена часто портит общий вид помещения.

Как украсить пустую стену в комнате
Фото: http://cdn.home-designing.com/

Как можно улучшить эту ситуацию? По всей видимости, имеется лишь три варианта решения данной проблемы.

Во-первых, можно покрасить стену или приклеить на неё яркие обои.
Во-вторых, можно разместить на стене картины. И третий вариант: повесить постеры.

Однако, первый метод требует значительных временных и физических затрат.
Второй подход недостаточен из-за высокой стоимости некоторых картин и недостатка оригинальности.
А использование постеров не всегда способствует улучшению внешнего вида помещения. Часто происходит даже обратное.

Эксперт по дизайну интерьера Юлия Тычино, рассказала об идеальном способе "декорирования" пустой стены.

Как украсить пустую стену: доступный и интересный вариант Один из вариантов — использование виниловых наклеек. Этот метод обладает несколькими преимуществами. Во-первых, материал легко и быстро наклеивается, что делает его более удобным по сравнению с обоями.

Во-вторых, наклейку можно легко удалить.
В-третьих, стоимость интерьерных наклеек довольно невысока. Их можно часто менять в зависимости от настроения или событий.
В-четвертых, правильно подобранные виниловые наклейки не только заполнят пустую стену, но и сделают весь интерьер более привлекательным. Этот эффект достигается с минимальными затратами.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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