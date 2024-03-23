Скандал в Перми: управляющая компания подозревается в намеренном повреждении канализации

В Перми дом затопило фекалиями по вине управляющей компании

1:17 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

В Перми сотрудники управляющей компании преднамеренно нарушили канализационную систему, что привело к затоплению подвала дома канализационными отходами. Ситуация в российском городе привлекла внимание издания Properm.

Фото: unsplash.com by майк нгуен is licensed under Creative Commons CC0 1.0 "Всеобщее общественное достояние ".

Инцидент произошел по адресу улица Глеба Успенского, 5, где также находится поликлиника на первом этаже здания. Жильцы заметили сильный запах в подвале и квартирах, после чего обратились в управляющую компанию "Экском". Ответ сотрудника компании указал на то, что трубу была повреждена намеренно, чтобы канализационные отходы направлялись в подвал, а не в медицинское учреждение.

Жильцы сообщили: "В диспетчерской нам сказали, что часть трубы была вырезана специально, чтобы избежать засорения туалетов в поликлинике на первом этаже. Лучше, чтобы сточные воды текли в подвал, чем приходилось чистить поликлинику". Один из жильцов зафиксировал ситуацию на видео, где видно аккуратно вырезанное отверстие в трубе.

Кроме того, жители полагают, что дом намеренно затапливают, чтобы признать его аварийным и снести, поскольку он находится в зоне комплексного развития территорий. Они жалуются на то, что обращения в инспекцию государственного жилищного надзора не привели к решению проблемы.