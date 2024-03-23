В Перми сотрудники управляющей компании преднамеренно нарушили канализационную систему, что привело к затоплению подвала дома канализационными отходами. Ситуация в российском городе привлекла внимание издания Properm.
Инцидент произошел по адресу улица Глеба Успенского, 5, где также находится поликлиника на первом этаже здания. Жильцы заметили сильный запах в подвале и квартирах, после чего обратились в управляющую компанию "Экском". Ответ сотрудника компании указал на то, что трубу была повреждена намеренно, чтобы канализационные отходы направлялись в подвал, а не в медицинское учреждение.
Жильцы сообщили: "В диспетчерской нам сказали, что часть трубы была вырезана специально, чтобы избежать засорения туалетов в поликлинике на первом этаже. Лучше, чтобы сточные воды текли в подвал, чем приходилось чистить поликлинику". Один из жильцов зафиксировал ситуацию на видео, где видно аккуратно вырезанное отверстие в трубе.
Кроме того, жители полагают, что дом намеренно затапливают, чтобы признать его аварийным и снести, поскольку он находится в зоне комплексного развития территорий. Они жалуются на то, что обращения в инспекцию государственного жилищного надзора не привели к решению проблемы.
При правильном размещении толстянки в доме она принесёт достаток.