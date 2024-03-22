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Ускорен отъём квартир за просроченную ипотеку. Банки больше не церемонятся с неспособными платить по долгам

Эксперты КА "Долговой Консультант": банки в 3 раза чаще стали отбирать квартиры за просроченную ипотеку

1:50
Недвижимость

Эксперты КА "Долговой Консультант" пришли к выводу, что банки ускорили отъём квартир за просроченную ипотеку. В частности, об этом говорит статистика последних пяти лет, которая показала, что банки стали в три раза больше выставлять изъятое жильё на торги. Антирекордным в этом плане стал минувший 2023 год. В прошлом году кредиторами было продано залоговых квартир на 22,2 миллиарда рублей.

Эксперты КА "Долговой Консультант": банки в 3 раза чаще стали отбирать квартиры за просроченную ипотеку
Фото: www.flickr.com by Крис Поттер is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

"Существенно сократился временной интервал между первой просрочкой по ипотеке и продажей ипотечной квартиры на торгах. Если 10 лет назад этот процесс мог длиться от 2-х до 4-х лет, то сейчас на отъём ипотечной квартиры и её реализацию уходит 1,5-3 года", — отметили специалисты КА "Долговой Консультант". По словам экспертов, причинами всего вышеупомянутого стали: рост цен на недвижимость, отлаженная работа ФССП, интерес населения к недвижимости выставляемой на торгах.

В свою очередь эксперт Центра загородной недвижимости Елена Снигир дала совет заёмщикам, по поводу того, как не столкнуться с отъёмом банком ипотечной квартиры. Первое, что она посоветовала — это хорошо оценить свои возможности перед тем, как брать ипотеку. Второе — нужно контролировать процесс погашения и вносить платежи заранее. Третий совет эксперта — это попытаться договориться с банком, в случае, если момент, когда заёмщик не может платить, наступил. Здесь все варианты хороши — реструктуризация, кредитные каникулы, растянутые платежи и прочее. Четвёртый совет, для тех, у кого с оплатой ипотеку — "ну ни как". В этом случае Снигир посоветовала продать квартиру без вмешательства банка, так по её мнению, сделка осуществляется на более выгодных условиях.

Автор Алексей Зюзин
Алексей Зюзин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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