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Россияне ринулись скупать обои. Спрос на них увеличился на 104%

Россияне стали активно скупать обои

1:07
Недвижимость

В России резко увеличились продажи обоев. В текущем месяце, в сравнении с мартом 2023 года, отмечен двукратный рост спроса на данный строительный материал. О буме на обои, в интервью порталу "Лента", сообщили аналитики-гипермаркета "Все инструменты. ру".

Россияне стали активно скупать обои
Фото: commons.wikimedia.org by Дар Ветер is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Аналитики рассказали, что в среднем спрос на обои по стране увеличился на 104 процента. Самый большой ажиотаж на обои развернулся в Екатеринбурге и Краснодаре. В этих городах спрос вырос на 200 процентов. Эксперты также отметили, что спрос вырос не только на обои, но и на вспомогательную продукцию для ремонта. Цифры роста в этой категории строительных товаров скромнее, но ощутимые — мартовские продажи вспомогательных средств для ремонта в среднем поднялись на 44 процента.

Что касается вспомогательных материалов, то здесь рекорды били: челябинцы, новосибирцы, москвичи и нижегородцы. Так, наибольший ажиотаж по данной категории товаров развернулся в Челябинске — зафиксирован рост спроса в 205 процентов.

 

Автор Алексей Зюзин
Алексей Зюзин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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