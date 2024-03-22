В России не будет реновации жилья по федеральной программе — вице-премьер Хуснуллин объяснил, почему

Хуснуллин опроверг запуск федеральной программы реновации в России

0:41 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Запуск федеральной программы реновации в России не планируется, сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин в интервью "Ведомостям", выложенном на сайте правительства в четверг.

Фото: Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы is licensed under CC-BY-4.0

Он высоко оценил встретившую поначалу немало нареканий реновацию в Москве. "Очень мощная программа, которая ранее вызывала множество разговоров. Но город при этом обновляется", — заметил зампред кабмина.

Однако на федеральном уровне такой программы не будет.

"Реновация и жилищная политика относятся у нас к региональным полномочиям. Поэтому федеральной реновации не будет", — объяснил он.

Хуснуллин заверил, что правительство поможет регионам провести реновацию.