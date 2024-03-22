Названа категория россиян, готовых к астрономическим тратам на элитное жильё

Среди покупателей элитной недвижимости в России преобладают миллениалы

1:14 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Среди покупателей элитной недвижимости в России преобладают миллениалы (25-35 лет), пишут "Известия", ознакомившиеся с исследованием компании Level Group.

Фото: Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы is licensed under public domain

В этой возрастной категории 27% готовы потратить на приобретение жилья более 20 миллионов рублей, уточнили аналитики.

Эта часть населения вступает в пору экономической активности.

"По прогнозам экспертов, в ближайшем будущем миллениалы станут ключевыми покупателями недвижимости в России. Поколение миллениалов действительно занимает всё большую долю покупательской аудитории на рынке недвижимости", — утверждается в пресс-релизе Level Group.

Там уточнили также, что доля миллениалов среди покупателей жилья достигла почти 60%.

Такие клиенты — самые придирчивые, добавили в компании. Они требуют, чтобы ЖК были обеспечены парковками, консьерж-сервисом, прочими благами цивилизации, хотят жить в просторных квартирах с удобной планировкой.

Схожими наблюдениями поделилась ранее руководитель агентства недвижимости "PRO ОБМЕН" Екатерина Никитина. По её словам, многие стали брезговать домами советской застройки — мол, некомфортные они и морально устаревшие.