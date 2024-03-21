Умные способы сокрытия ценностей: от полов до бытовой техники

Топ-12 мест, куда можно спрятать в квартире ценные вещи

2:22 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

12 способов создать тайники в квартире или доме для хранения денег и ценностей, обеспечивая защиту от злоумышленников.

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Некоторые предпочитают хранить свои деньги и ценные предметы прямо у себя дома, вместо банковских счетов или специальных ячеек. Это может вызвать дополнительные беспокойства о сохранности имущества. Вместо явного и неуклонно привлекающего внимание сейфа существуют более тонкие способы хранения, которые могут обеспечить безопасность ценностей.

Цветочный горшок: Деньги или ценности могут быть спрятаны в большом горшке для цветов или даже для небольшого дерева. Один способ — укоротить корни растения, поместить пакет с ценностями на дно и затем вернуть растение обратно. Второй вариант включает использование двух горшков разного размера. Полы: При наличии паркетного пола, можно временно снять несколько досок, разместить деньги или ценности в нише и затем вернуть доски на место, прикрыть мебелью. Сломанная бытовая техника: Неработающая бытовая техника, такая как пылесос или микроволновка, может послужить тайником. Предмет разбирается, внутрь помещаются ценности, затем снова собирается. Мусорное ведро: Мусорное ведро с непромокаемым пакетом на дне может быть эффективным местом для хранения ценностей. Фальшивая труба: Создание и установка фальшивой трубы, похожей на настоящую, может быть эффективным способом сокрытия ценностей. Короб межкомнатной двери: Полости между стеной и коробом двери могут использоваться как тайник, закрываясь наличниками. Поддельная свеча: Обычная свеча может быть использована для сокрытия ценностей внутри, при этом верхушка свечи возвращается на место. Рамка для фотографии: Деньги или мелкие ценности могут быть помещены между фотографией и задней стенкой рамки. Потолочный плинтус: Ниша в потолочном плинтусе может быть использована для скрытого хранения ценностей. Книга: Вырезанная сердцевина книги может служить местом для хранения ценностей, ставшей затем на полку в библиотеке. Выдвижной подоконник: Скрытый ящик под подоконником может быть установлен, при этом он должен быть незаметен и визуально соответствовать окружающей обстановке. Кухонный стол: Ножка кухонного стола может быть использована для скрытого хранения ценностей, затем ножка возвращается на место.