Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Что представляет из себя рисовый уксус и как его получают?
Стюардессы рассказали, что никогда не стоит делать во время перелета
Как картофельные очистки помогают на даче
Рейтинг надежных бюджетных автомобилей: модели с впечатляющей "живучестью" двигателя
PLOS ONE: Общение с собаками помогает активизировать мозговую работу человека
Горячая тюрбан-терапия: ключ к здоровым волосам
Гендиректор "Ингосстраха": Повышение тарифов по ОСАГО — дело почти решенное
Меган Фокс впервые призналась в пластических операциях из-за дисморфии тела
Контроверсия вокруг Дженнифер Лопес: правда ли, что она выросла в плохом районе Бронкса
Умные способы сокрытия ценностей: от полов до бытовой техники

Топ-12 мест, куда можно спрятать в квартире ценные вещи

2:22
Недвижимость

12 способов создать тайники в квартире или доме для хранения денег и ценностей, обеспечивая защиту от злоумышленников.

Топ-12 мест, куда можно спрятать в квартире ценные вещи
Фото: commons.wikimedia.org by English Lock (talk) is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Некоторые предпочитают хранить свои деньги и ценные предметы прямо у себя дома, вместо банковских счетов или специальных ячеек. Это может вызвать дополнительные беспокойства о сохранности имущества. Вместо явного и неуклонно привлекающего внимание сейфа существуют более тонкие способы хранения, которые могут обеспечить безопасность ценностей.

  1. Цветочный горшок: Деньги или ценности могут быть спрятаны в большом горшке для цветов или даже для небольшого дерева. Один способ — укоротить корни растения, поместить пакет с ценностями на дно и затем вернуть растение обратно. Второй вариант включает использование двух горшков разного размера.
  2. Полы: При наличии паркетного пола, можно временно снять несколько досок, разместить деньги или ценности в нише и затем вернуть доски на место, прикрыть мебелью.
  3. Сломанная бытовая техника: Неработающая бытовая техника, такая как пылесос или микроволновка, может послужить тайником. Предмет разбирается, внутрь помещаются ценности, затем снова собирается.
  4. Мусорное ведро: Мусорное ведро с непромокаемым пакетом на дне может быть эффективным местом для хранения ценностей.
  5. Фальшивая труба: Создание и установка фальшивой трубы, похожей на настоящую, может быть эффективным способом сокрытия ценностей.
  6. Короб межкомнатной двери: Полости между стеной и коробом двери могут использоваться как тайник, закрываясь наличниками.
  7. Поддельная свеча: Обычная свеча может быть использована для сокрытия ценностей внутри, при этом верхушка свечи возвращается на место.
  8. Рамка для фотографии: Деньги или мелкие ценности могут быть помещены между фотографией и задней стенкой рамки.
  9. Потолочный плинтус: Ниша в потолочном плинтусе может быть использована для скрытого хранения ценностей.
  10. Книга: Вырезанная сердцевина книги может служить местом для хранения ценностей, ставшей затем на полку в библиотеке.
  11. Выдвижной подоконник: Скрытый ящик под подоконником может быть установлен, при этом он должен быть незаметен и визуально соответствовать окружающей обстановке.
  12. Кухонный стол: Ножка кухонного стола может быть использована для скрытого хранения ценностей, затем ножка возвращается на место.
Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Популярное
Александр Маршал призвал придать забвению личность Кристины Орбакайте

Артист не желает говорить об уехавших артистах.

Певец Александр Маршал призвал прекратить писать новости об Орбакайте
Невестка Ширвиндта вспомнила первую встречу с артистом
Супруга Михаила Ширвиндта рассказала, почему его отец был особенным человеком
Анталия против России: немецкие туристы меняют картину туристического рынка
Советский танк Т-55 признан американцами
Ждут с нетерпением. Армию из Европы горячо встретят российские бойцы Дмитрий Плотников Актриса Лариса Лужина отметила свой 85-летний юбилей в Доме кино Анжела Якубовская Беспилотник "Герань-2" стал сущим кошмаром для ВСУ Артём Гапоненко
Как за каменной стеной: названы породы собак, которые будут жить, чтобы вас охранять
В селе Козинка под Белгородом уничтожены все украинские боевики, заявили в Минобороны
Молодую жену Игоря Николаева пристыдили за образ уборщицы
Молодую жену Игоря Николаева пристыдили за образ уборщицы
Последние материалы
Гайд по сортировке мусора
Власти Перми заплатят 2 млн рублей за праздничные салюты длительностью 19 минут
ACS: ученые США создали материал, который становится крепче от ударов
Эксперты назвали 3 породы кошек, которых все считают злыми
В Красноярском крае ребенок, застрявший между перилами и полом, уже несколько дней находится в коме
Volkswagen углубляет партнерство с Mobileye для внедрения новых технологий автоматизированного вождения
Врач-блогер из Израиля потребовала 2,5 млн рублей от студентки из Екатеринбурга за распространение онлайн-курса
Классические куриные ножки с овощами в духовке: всегда беспроигрышное горячее
Какое гражданство получит ребенок, родившийся в самолете
В Нижнем Тагиле местная жительница бросалась вещами в женщину с плачущим ребенком
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников