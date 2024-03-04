Если у вас есть такое украшение дома, немедленно выбросите его, призвала дизайнер интерьера

Искусственные цветы признаны самым неподходящим элементом декора жилья

0:51 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Самый ужасный элемент декора для украшения дома — искусственные цветы, заявила дизайнер интерьера Юлия Тычино. Она перечислила их ключевые недостатки на страницах "БелНовостей".

Фото: PxHere by CC0

Но прежде издание попыталось оправдать тех, кому этот способ нравится.

"Вечная красота, отсутствие аллергии и ненадобность ухода — вот что привлекает людей, которые используют искусственные цветы для украшения своего жилья", — говорится в заметке.

Выбросите их немедленно, и вот почему, призвала эксперт.

Искусственные материалы дешевят интерьер. Обстановка становится неестественной. Такой декор довольно дорогостоящий.

Увы, высокая цена — отнюдь не залог качества, заключается в материале.

Как и чем сделать дом уютным, несколько ранее посоветовали ведущие американские дизайнеры.