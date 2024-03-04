Если у вас есть такое украшение дома, немедленно выбросите его, призвала дизайнер интерьера

Самый ужасный элемент декора для украшения дома — искусственные цветы, заявила дизайнер интерьера Юлия Тычино. Она перечислила их ключевые недостатки на страницах "БелНовостей".
Но прежде издание попыталось оправдать тех, кому этот способ нравится.
"Вечная красота, отсутствие аллергии и ненадобность ухода — вот что привлекает людей, которые используют искусственные цветы для украшения своего жилья", — говорится в заметке.
Выбросите их немедленно, и вот почему, призвала эксперт.
Увы, высокая цена — отнюдь не залог качества, заключается в материале.
Как и чем сделать дом уютным, несколько ранее посоветовали ведущие американские дизайнеры.
У многих водителей ассоциируется полировка фар с применением сложных инструментов и наждачной бумаги.