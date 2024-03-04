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Если у вас есть такое украшение дома, немедленно выбросите его, призвала дизайнер интерьера

Искусственные цветы признаны самым неподходящим элементом декора жилья

0:51
Недвижимость

Самый ужасный элемент декора для украшения дома — искусственные цветы, заявила дизайнер интерьера Юлия Тычино. Она перечислила их ключевые недостатки на страницах "БелНовостей".

Искусственные цветы признаны самым неподходящим элементом декора жилья
Фото: PxHere by CC0

Но прежде издание попыталось оправдать тех, кому этот способ нравится.

"Вечная красота, отсутствие аллергии и ненадобность ухода — вот что привлекает людей, которые используют искусственные цветы для украшения своего жилья", — говорится в заметке.

Выбросите их немедленно, и вот почему, призвала эксперт.

  1. Искусственные материалы дешевят интерьер.
  2. Обстановка становится неестественной.
  3. Такой декор довольно дорогостоящий.

Увы, высокая цена — отнюдь не залог качества, заключается в материале.

Как и чем сделать дом уютным, несколько ранее посоветовали ведущие американские дизайнеры.

Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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