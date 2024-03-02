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В Америке четвёртую неделю подряд растут ставки по ипотечному кредитованию

В США резко растут ставки по ипотеке

1:10
Недвижимость

Стало известно, что в США вот уже четвёртую неделю подряд увеличиваются ставки по ипотечным кредитам. Согласно данным американской государственной ипотечной корпорации Freddie Mac средняя ставка по 30-летнему ипотечному кредиту на этой неделе достигла отметки в 6,94 процента. Отмечается, что неделю назад годовая ставка была 6,90 процента, а годом ранее были вот такие цифры — 6,65 процента.

Главный экономист Freddie Mac Сэм Хатер считает, что рост по ипотечным ставкам продолжится. Он рассказал, что высокие ставки будут отпугивать потенциальных покупателей и создадут проблемы с доступностью жилья в будущем. По его словам, пока продажи новостроек имеют хорошую динамику, но в будущем ситуация может измениться.

Отмечается, что корпорация Freddie Mac рассчитывает среднюю ставку исходя из данных, полученных от 80 организаций, которые выдают ипотеку по всей стране. При этом при расчёте ставок не учитываются комиссии и иные подобные выплаты.

 

Автор Алексей Зюзин
Алексей Зюзин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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