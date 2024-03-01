Россиянку, обвиняемую в мошенничестве на 150 млн рублей, экстрадировали из Аргентины

Алтайскую риелтора-мошенницу экстрадировали из Аргентины в Россию

1:25 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Сегодня, 1 марта, в аэропорту Буэнос-Айреса состоялась передача гражданки России, находящейся в международном розыске. Её обвиняли в мошенничестве на Алтае и вот, нашли в Аргентине. Передали мошенницу сотрудникам НЦБ Интерпола МВД РФ аргентинские правоохранители. О поимке и передачи во ФСИН России мошенницы сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

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Ирина Волк рассказала, что разыскиваемая руководила риелторским агентством в г. Барнауле. У покупателей недвижимости задержанная гражданка брала крупные суммы денег, якобы для дальнейшей передачи их продавцам. Помимо этого риелтор предлагала сомнительные инвестиции своим клиентам, за что тоже получала на хранение крупные суммы. Однако выполнять все свои обязательства перед клиентами женщина и не думала. Скопив и присвоив таким образом сумму в 150 миллионов рублей ушлая риелтор скрылась за границей.

Сообщается, что аферы на миллионы женщина провернула ещё в 2022 году. В 2023 году её местонахождение было установлено. компетентные органы всё это время ходатайствовали по её экстрадиции. В России риелтора будут судить по уголовной статье (ч.4. ст.159 УК РФ).