Россиян призвали положить бутылку в бачок унитаза и отказаться от привычки нежиться в ванне

Замдиректора водоканала рассказал, как, кроме счётчиков, сэкономить на воде

1:10 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Счётчики — по-прежнему лучший способ сэкономить на оплате воды. А если они уже установлены, как ещё сократить расходы на ЖКХ? Заместитель генерального директора Росводоканал Оренбург Алексей Марков поделился секретами с aif.ru.

Фото: mosreg.ru by Анастасия Осипова is licensed under public domain

Прежде всего, разумное потребление.

"Если у вас войдёт в привычку принимать душ вместо ванны, чистить зубы, бриться, застирывать белье и намыливать посуду при выключенном кране, экономия будет ощутимой, — заверил эксперт. — Это самый простой и действенный способ".

Поставьте усовершенствованную сантехнику: аэраторные насадки на кран, шаровой смеситель вместо вентилей, двухкнопочный смыв для унитаза.

"Если же сантехнику вы пока менять не собираетесь, для более экономного расхода можно положить в сливной бачок какой-то объёмный тяжёлый предмет, например бутылку с водой. В таком случае его объём значительно уменьшится, и воды на слив будет тратиться меньше", — посоветовал Марков.

И конечно, следите за исправностью сантехники и коммуникаций — чтобы нигде ничего не подтекало, а также вовремя передавайте показания счётчиков, заключил он.