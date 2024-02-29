Глава Минстроя Файзуллин рассказал о льготной ипотеке для участников СВО

Регионов, где участники СВО могут получить льготную ипотеку, может стать больше, сообщил министр строительства Ирек Файзуллин в четверг.
Тему поднял Владимир Путин, обращаясь с ежегодным посланием к Федеральному Собранию. Он рассказал о продолжении программы льготной ипотеки по ставке 2% для жителей Дальнего Востока и Арктики, Донбасса и Новороссии.
"Кредит на таких же льготных условиях в этих регионах смогут получать и участники и ветераны специальной военной операции", — добавил президент.
Такая программа действует, подтвердил глава Минстроя.
"Президент нам задачу до конца года поставил. Мы её отработаем с каждым регионом", — пояснил он.
Файзуллин допустил также, что таких регионов может стать больше, помимо перечисленных главой государства.
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