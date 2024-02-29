Глава Минстроя Файзуллин рассказал о льготной ипотеке для участников СВО

Файзуллин допустил увеличение числа регионов с льготной ипотекой для бойцов СВО

0:51 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Регионов, где участники СВО могут получить льготную ипотеку, может стать больше, сообщил министр строительства Ирек Файзуллин в четверг.

Фото: Правительство России is licensed under public domain

Тему поднял Владимир Путин, обращаясь с ежегодным посланием к Федеральному Собранию. Он рассказал о продолжении программы льготной ипотеки по ставке 2% для жителей Дальнего Востока и Арктики, Донбасса и Новороссии.

"Кредит на таких же льготных условиях в этих регионах смогут получать и участники и ветераны специальной военной операции", — добавил президент.

Такая программа действует, подтвердил глава Минстроя.

"Президент нам задачу до конца года поставил. Мы её отработаем с каждым регионом", — пояснил он.

Файзуллин допустил также, что таких регионов может стать больше, помимо перечисленных главой государства.