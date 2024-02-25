Секретная формула чистоты: как очистить несъемные ручки плиты без химии знают опытные хозяйки

На старых плитах, где ручки несъемные, борьба с налетом и грязью кажется невыполнимой задачей. Однако опытные хозяйки знают удивительный трюк, который позволяет справиться с этой проблемой без привлечения химических средств.
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Магия нашатырно-анисовых капель:
Обычные нашатырно-анисовые капли, предназначенные для борьбы с кашлем, оказываются отличным решением для чистки ручек плиты.
Забудьте о дорогих моющих средствах и применяйте этот доступный способ.
Процесс чистки:
Вооружитесь ватными палочками и старой зубной щеткой.
Намочите палочки нашатырным раствором, обработайте грязные участки, оставив на некоторое время.
Трите труднодоступные места щеткой — средство размягчит нагар, и он легко смывается.
Финальный штрих:
Смойте средство водой, а ручки плиты дополнительно вымойте средством для мытья посуды.
Откройте для себя простой и эффективный способ сделать ваши ручки плиты блестяще чистыми без лишних хлопот!
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