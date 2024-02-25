Секретная формула чистоты: как очистить несъемные ручки плиты без химии знают опытные хозяйки

1:01 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

На старых плитах, где ручки несъемные, борьба с налетом и грязью кажется невыполнимой задачей. Однако опытные хозяйки знают удивительный трюк, который позволяет справиться с этой проблемой без привлечения химических средств.

Фото: commons.wikimedia. org by PLE BORA is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license

Магия нашатырно-анисовых капель:

Обычные нашатырно-анисовые капли, предназначенные для борьбы с кашлем, оказываются отличным решением для чистки ручек плиты.

Забудьте о дорогих моющих средствах и применяйте этот доступный способ.

Процесс чистки:

Вооружитесь ватными палочками и старой зубной щеткой.

Намочите палочки нашатырным раствором, обработайте грязные участки, оставив на некоторое время.

Трите труднодоступные места щеткой — средство размягчит нагар, и он легко смывается.

Финальный штрих:

Смойте средство водой, а ручки плиты дополнительно вымойте средством для мытья посуды.

Откройте для себя простой и эффективный способ сделать ваши ручки плиты блестяще чистыми без лишних хлопот!