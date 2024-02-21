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Министр Файзуллин обещал "скорректировать и не уронить рынок" жилья

Глава Минстроя Файзуллин рассказал о мерах по стабилизации рынка жилья

0:57
Недвижимость

Минстрой России готовит меры по стабилизации рынка жилья в условиях сокращения программ льготной ипотеки, сообщил глава ведомства Ирек Файзуллин на правительственном часе в Совете Федерации в среду.

Глава Минстроя Файзуллин рассказал о мерах по стабилизации рынка жилья
Фото: Правительство России is licensed under public domain

По его словам, сейчас в России строится 106 миллионов квадратных метров жилья. Из них:

  • 36 миллионов уже проданы,
  • 27 миллионов ещё не выставлены на продажу,
  • остальные ждут покупателя.

Примерно такой ситуация на рынке новостроек была два года назад. "Посмотрел 2021 год, — заметил министр, — соотношение то же самое".

В правительстве надеются, что отсутствие высокой льготной поддержки не повлечёт катастрофических последствий для рынка, а если что — готовы его поддержать.

"Все изменения можно принять, чтобы скорректировать и не уронить рынок. Соответствующее понимание есть у правительства, президент нас тоже поддерживает", — заключил Файзуллин.

Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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