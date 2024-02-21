Министр Файзуллин обещал "скорректировать и не уронить рынок" жилья

Минстрой России готовит меры по стабилизации рынка жилья в условиях сокращения программ льготной ипотеки, сообщил глава ведомства Ирек Файзуллин на правительственном часе в Совете Федерации в среду.
По его словам, сейчас в России строится 106 миллионов квадратных метров жилья. Из них:
Примерно такой ситуация на рынке новостроек была два года назад. "Посмотрел 2021 год, — заметил министр, — соотношение то же самое".
В правительстве надеются, что отсутствие высокой льготной поддержки не повлечёт катастрофических последствий для рынка, а если что — готовы его поддержать.
"Все изменения можно принять, чтобы скорректировать и не уронить рынок. Соответствующее понимание есть у правительства, президент нас тоже поддерживает", — заключил Файзуллин.
Летом 2024 года Россия столкнется с "жарой тысячелетия" - это последствия Эль-Ниньо. Неистовая жара ударит по столице, мегаполисам, Кавказу и курортам юга РФ.